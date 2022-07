Kreuzlingen Auf der Suche nach dem Lebensgefühl am Bodensee: Museum sammelt Geschichten von Seekindern Das Kreuzlinger Seemuseum will in der Ausstellung «Küsse, Kajaks, Katastrophen» Gegenstände ausstellen, die eine Seegeschichte erzählen. Dafür ist es auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen.

Sie freuen sich auf Seegeschichten: Julian Fitze, Elisabeth Huber und Christian Hunziker vom Seemuseum. Bild: Judith Schuck

Ab sofort können an der Sammelstelle am Eingang des Kreuzlinger Seemuseums Objekte abgegeben werden, die eine Geschichte mit Bezug zum Bodensee erzählen. Die Idee dahinter ist, das Wissen in den Köpfen der Menschen zu sammeln und zugänglich zu machen. Seemuseumsleiter Christian Hunziker erklärt:

«Wir wollen uns damit auf eine Spurensuche nach dem Lebensgefühl am Bodensee machen.»

Dies können Fundstücke vom Estrich sein oder auch ganz aktuelle Gegenstände; einzige Vorgabe ist, dass die Besitzerinnen und Besitzer deren Geschichte erzählen und das Objekt am Ende der Ausstellung wieder abholen. «Das müssen keine wertvollen Dinge sein», sagt Hunziker. «Wir wollen kein Gold und Glitzer, sondern die persönliche Geschichte.»

Die Sammelstücke werden vom 16. bis 25. September in einer Pop-up-Ausstellung im Gewölbekeller präsentiert, begleitet von einem breiten Rahmenprogramm mit Kinderlesungen, Museumsabenden mit Begegnungen mit Seekindern oder einer Objektkaraoke, bei der in Poetry-Slam-Manie Fantasiegeschichten zu einem Objekt improvisiert werden.

Erste Berufsfischerin erzählt

Begleitend zur Sammelstelle werden Interviews mit «Seekindern» geführt, die ihre Seegeschichten erzählen; darunter Gespräche mit Zeitzeugen wie Frieda Meier, der ersten Berufsfischerin vom Bodensee, aber auch Experten, die Veränderungen des Bodensees durch den Klimawandel erläutern.

Ziel der Zeitzeugen-Interviews ist es, «immaterielles Wissen zu bewahren und für unsere Kulturvermittlung zu nutzen», sagt Hunziker. Dieses gesammelte Wissen wird nicht nur in der Ausstellung, sondern auch auf der Website zur Verfügung gestellt, ein Brückenschlag zwischen analogem und digitalem Wissen.

Kulturvermittler Julian Fitze ergänzt, dass das Museum mit der Sammelstelle versucht, einen Schritt auf die Menschen zuzugehen. «Wir haben es mit Leuten rund um den See zu tun.» Ein Anliegen des Projekts sei es, die Hemmschwelle für Museumsbesuche abzubauen, mit der Frage, was ist es wert, im Museum ausgestellt zu werden.

«Wir alle haben eine spezielle emotionale Verbindung zum See.»

Von geplanten 25 sind bereits die Hälfte der Interviews geführt, und erste Objekte bereits eingegangen, darunter Kunstwerke aus Schwemmholz.