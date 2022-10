Kemmental Fascht e Familie: Die A-cappella-Band «Maul-Wurf» feiert ihr 25-Jahr-Jubiläum «Maul-Wurf» gibt es bereits seit einem Vierteljahrhundert. Was die fünf Mitglieder der Kemmentaler A-cappella-Band auszeichnet, ist nicht nur die Leidenschaft für Musik, sondern auch Spass und Zusammenhalt ausserhalb der Konzerte und Proben.

Sie sind Maul-Wurf: Fredi Koller, Gabi Principe, Lea Gferer, Jeannine Lenherr und Cico Scaburri. Bild: Kurt Peter

«Alles begann in der Dorfmusik Hugelshofen», blickt Bandgründer und -Leader Fredi Koller zurück. «Am traditionellen Winterkonzert wurden jeweils auch drei A-cappella-Stücke dargeboten.» Das habe den Beteiligten so gut gefallen, dass 1997 eine Gruppe gegründet worden sei. «Am Anfang waren wir neun Sängerinnen und Sänger und hatten den Plausch an unseren Auftritten. Das erste Konzert gaben wir anlässlich des Klassentreffens in Alterswilen».

«Maul-Wurf» habe selbst ein Programm entwickelt, ein vielfältiges Programm, hin und wieder unterstützt von Musiklehrern, die im Proberaum «an Arrangement und Stimmen gefeilt haben», wie Fredi Koller erklärt. 2001 sei die erste CD aufgenommen worden: «Maul-Wurf die Erste», so der treffende Name. Immer wieder habe es Wechsel in der Formation gegeben, das liege nun einmal in der Natur der Sache. Unter dem Coaching von Silvio Fantauzzi habe sich schliesslich der Stil entwickelt, den «Maul-Wurf» heute auf die Bühne bringe. Koller sagt:

«Seit 2017 pflegen wir Doo-Wop und Rock’n’Roll, schrecken aber auch vor einem traditionellen Appenzeller Zäuerli nicht zurück.»

Aufgetreten sind «Maul-Wurf» inzwischen fast in der ganzen Schweiz, ein Höhepunkt sei das Konzert anlässlich der Eröffnung des Gotthard-Tunnels gewesen: «Im Zürcher Hauptbahnhof durften wir 2016 als Vorband von 77 Bombay Street auftreten.» Aber auch die Teilnahme an «Viva Volksmusik» des Schweizer Fernsehens sei ein tolles und unvergessliches Erlebnis gewesen.

Sieben Stunden Weg für ein 20-minütiges Konzert

«Wir haben wirklich viel erlebt an unseren Konzerten», Fredi Koller kann sich gut daran erinnern, dass er bei einem Konzert im Zürcher Unterland eine viel zu kleine Appenzeller Kutte dabei gehabt habe. «Dass es Kindergrösse war, hab ich erst beim Umziehen gemerkt, reingekommen bin ich noch, beim Ausziehen aber brauchte ich Hilfe.» «Maul-Wurf» fährt für ein 20-minütiges Konzert auch einmal dreieinhalb Stunden in den Kanton Bern – und danach wieder zurück.

«Wir machen das gerne, denn wir leben für unsere Auftritte.»

Die Maul-Wurf-Lieder sind auch im Internet präsent, Fredi Koller nutzt jeden Kanal. Die Band sei millionenfach gestreamt worden, es gebe auch immer wieder positive Kommentare sowie Einladungen für Konzerte im Ausland. «Es ist schon mehr als ein Hobby», sagt Fredi Koller. «Maul-Wurf», das sind abgesehen von Koller noch Jeannine Lenherr, Cico Scaburri, Lea Gferer und Gabi Principe. «Für uns alle steht das Menschliche im Vordergrund, nicht so sehr die Stimme. Für mich ist ‹Maul-Wurf› auf alle Fälle zu einer zweiten Familie geworden.»