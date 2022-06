Kemmental Am Ende macht doch der Erweiterungsbau das Rennen: Planungskommission segnet Schulraumerweiterung in Alterswilen ab Vor gut einem Jahr haben die Kemmentaler Stimmberechtigten den Baukredit für die Erweiterungspläne der Schulbehörde für die Schulanlage in Alterswilen mit nur einer Stimme Unterschied Bachab geschickt. Nach der Prüfung einer von Kritikern vorgeschlagenen Alternative hat die Planungskommission nun aber doch dem ursprünglich geplanten Erweiterungsbau den Vorzug gegeben. Die Schulbehörde will nun zügig vorwärtsmachen.

Die Schulanlage in Alterswilen soll erweitert werden. Bild: Mario Testa

Sind nicht gerade Ferien, platzt die Schulanlage in Alterswilen aus allen Nähten, doch die Platznot soll bald ein Ende haben. In den vergangenen Monaten habe sich eine breit abgestützte Planungskommission intensiv mit zwei Varianten der Schulraumerweiterung auseinandergesetzt. Der Kommission gehören Vertreterinnen und Vertreter der Schulbehörde an, aber auch Kritiker des ursprünglichen Projekts sowie ein externer Bauingenieur. Das Gremium habe sich nun für eine von zwei Varianten entschieden, heisst es in einer Mitteilung der Schule Kemmental.

Das Rennen gemacht hat das ursprüngliche Siegerprojekt des Studienauftrags von 2020. Es sieht vor, dass das Sekundarschulhaus in Alterswilen für die Primarschule umgenutzt und für die Sekundarschule im nördlichen Bereich der Schulanlage ein zweigeschossiger Erweiterungsbau erstellt wird. Die Alternative, die einen Rückbau des Sekundarschulhauses und am selben Standort einen Neubau vorsah, hat die Planungskommission am Ende nicht überzeugt.

Alternative wäre doppelt so teuer

Im April 2021 hatte die Schulbehörde den Stimmberechtigten bereits einen Baukredit über fünf Millionen Franken für den zweigeschossigen Erweiterungsbau beantragt, dann aber mit 61 Ja- zu 62 Nein-Stimmen Schiffbruch erlitten. Kritiker hatten damals die Kosten und die Informationskultur der Schulbehörde moniert und eben jene Alternative mit dem Ersatzneubau aufs Tapet gebracht.

Die eingehende Prüfung hat nun allerdings gezeigt, dass das Siegerprojekt mit sechs, die Alternative mit zwölf Millionen Franken zu Buche schlagen würde. Schulpräsidentin Isabelle Wepfer betont allerdings, dass der Preis nicht das einzige Kriterium gewesen sei, das am Ende zum Entscheid der Planungskommission geführt habe.

«Wir werden der Bevölkerung in einem Flyer aufzeigen, weshalb das Siegerprojekt das Rennen gemacht hat.»

Isabelle Wepfer, Schulpräsidentin. Bild: Andrea Stalder

Nach den Vorsommerferien wolle die Schulbehörde einen Zeitplan erstellen und «zügig weitermachen». Für die Erarbeitung des Vorprojekts stünden 100'000 des 220'000 Franken umfassenden Planungskredit zur Verfügung, den die Stimmberechtigten im November 2021 bewilligt hatten, erklärt sie.

Sie hoffe, dass den Stimmberechtigten Anfang 2023 ein Baukredit unterbreitet werden könne, und sie sei zuversichtlich, dass dieser genehmigt werde, sagt Wepfer. Einerseits seien die Ideen der Kritiker aufgenommen und im Detail geprüft worden. Andererseits seien die Kritiker auch in der Planungsgruppe eingebunden worden.

Schule kommt wohl mit einem blauen Auge davon

Läuft alles glatt, soll im nächsten Jahr auch bereits der Baustart erfolgen. «Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Siegerprojekt eine vernünftige Lösung gefunden haben, die dafür sorgt, dass wir für die nächsten zehn Jahre genügend Platz haben», sagt Wepfer. In Alterswilen hätten sie schon länger zu wenig Platz und würden bis 2024 mit massiv mehr Schülerinnen und Schüler rechnen, dennoch kämen sie nun wohl «mit einem blauen Auge» davon. Der Grund:

«Aktuell sieht es so aus, dass wir bis zur Fertigstellung des Erweiterungsbaus wohl nur auf ein kleines Provisorium angewiesen sein werden – wenn überhaupt.»

Dennoch hat die Schulbehörde ihre Lehren aus der Sache gezogen, gerade, was die Kommunikation angeht. Abgesehen von dem Flyer werde die Bevölkerung voraussichtlich nach den Sommerferien zusätzlich im Rahmen einer Infoveranstaltung Einblick in den Entscheidungsprozess erhalten. «Wir wollen aufzeigen, was wir alles gemacht haben.»