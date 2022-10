Kantonalturnfest «Unser Feuer brennt»: Die grösste Thurgauer Sportveranstaltung im Jahr 2024 findet in Arbon statt Am Kantonalturnfest Ende Juni 2024 werden 7500 Turnerinnen und Turner erwartet. Am Samstag hat das Gesamt-OK bei der Kick-off-Veranstaltung die Turn- und Festplätze begangen.

Das OK für das Thurgauer Kantonalturnfest 2024. Bild: PD

(red) Bis zum Thurgauer Kantonalturnfest (TKT) im Juni 2024 dauert es noch ein Weilchen. Die Sportanlagen im Arboner Stacherholz und die Festmeile am See werden dann mit 7500 Turnerinnen und Turnern und rund 20’000 Gästen belebt sein. Kaum vorzustellen. Damit das Gesamt-OK ein Gefühl für die Orte und die Abläufe bekommt, hat es sich am Samstag zum ersten Mal vor Ort getroffen.

«Wenn an einem verregneten Samstagmorgen um acht Uhr rund 50 Personen draussen stehen und dabei auch noch eine grosse Motivation ausstrahlen, dann muss das etwas mit Turnen zu tun haben», begrüsste Co-Präsident Ralph Wattinger das Gesamt-OK beim Fliegerdenkmal in Arbon. An diesem Standort wird in zwei Jahren gegessen und gefeiert. Die Wettkämpfe hingegen werden einen kurzen Fussmarsch entfernt im Stacherholz durchgeführt. «Uns ist wichtig, dass alles nahe beieinander ist», sagte Co-Präsident Christoph Anrig.

Nach dem Augenschein vor Ort lernten sich die Ressortmitglieder besser kennen und tauschten ihre Motivation aus. «Ich bin Turner, seit ich klein bin. Bei etwas so Grossem will ich einfach dabei sein», sagte ein OK-Mitglied. «Zusammen mit Freunden etwas zu reissen, macht grossen Spass», ergänzte jemand anderes. Co-Präsident Anrig zeigte sich begeistert von der spürbaren Motivation:

«Ich bin beeindruckt, dass sich so viele Personen ehrenamtlich engagieren, um ein tolles Fest auf die Beine zu stellen.»

Das Logo des Thurgauer Kantonalturnfests 2024. Bild: PD

Enthüllt wurde an der Kick-off-Veranstaltung ebenfalls das neue Logo. Die geschwungenen Buchstaben «TKT» bilden das Zentrum des Auftrittes. Die vier Kernfarben Blau, Grün, Pink und Gelb stehen für die Vielfalt des Turnanlasses.

Das Thurgauer Kantonalturnfest findet Ende Juni 2024 statt. Am Wochenende vom 22. und 23. Juni sind die Einzelwettkämpfe geplant. Das grosse Festwochenende mit den Vereinswettkämpfen ist vom 28. bis 30. Juni.