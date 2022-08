Interview «Mein Pensum ist 40 Prozent. Wer kann das schaffen?»: Evangelische Kirchgemeinde Kreuzlingen ist auf der Suche nach neuen Behördenmitgliedern 2020 trat Susanne Dschulnigg bereits zum zweiten Mal das Amt als Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen an. Zur Halbzeit der Legislatur spricht sie über die aktuellen Herausforderungen.

Susanne Dschulnigg, Präsidentin der Kirchenvorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen. Bild: Judith Schuck

Frau Dschulnigg, vor kurzem ist die Küche im Open Place in Kurzrickenbach eingeweiht worden. Sehen Sie die Zukunft in dieser Form von Gemeinde – mehr soziales Miteinander denn klassische Kirche?

Susanne Dschulnigg: Meiner Meinung nach steht im Open Place die Diakonie im Vordergrund. Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben, werden hier begleitet und betreut. Bestimmte Gruppen haben dort ihre Heimat gefunden. Aber ich glaube, es wächst nicht mehr weiter. Wir wollen künftig auch die Stadtkirche im Zentrum sichtbarer machen.

Wie wollen Sie da vorgehen?

Das Open Place ist bereits sehr präsent, aber der Themenschwerpunkt für die Kirche im Stadtzentrum ist Familie und Jugend. Das muss ausgebaut werden. Mit Familien ins Gespräch kommen, ihnen Angebote machen. Das Pfarrerehepaar Hochstrasser ist da bereits dran und das wollen wir weiter fördern. Dann haben wir zwei gut ausgebaute Zentren.

Das Pfarrerehepaar Stefan und Angela Hochstrasser mit den Töchtern Fatima (links) und Guadalupe. Bild: Andrea Stalder

Was kann die Vorsteherschaft tun, um bei dieser Entwicklung zu helfen?

Sie muss gute Arbeitsbedingungen für das Personal schaffen und strategische Fragen in Bezug auf Liegenschaften lösen. Die Ausrichtung hängt aber schon recht stark vom Pfarrteam ab. Meine Vision ist, Kirche auch in andere Milieus zu bringen und darin sind wir noch nicht besonders stark. Darum wollen wir im Zentrum auf Familie und Jugend setzen und dafür mehr investieren.

Zum Thema Liegenschaften gab es immer wieder Reibereien. Zuletzt kochten die Emotionen hoch, als es um einen möglichen Verkauf des Jugendhauses Boje ging.

Was mit der «Boje» passiert, ist noch nicht in Stein gemeisselt. Die «Boje» ist das einzige Gebäude, das nicht in der öffentlichen Zone liegt. Es ist ein altes Haus, in das man investieren müsste und es gibt kein Grün drumherum. Dafür liegt es strategisch super. Aktuell arbeitet eine Arbeitsgruppe an diesem Thema, es wird aber wahrscheinlich mit in die neue Amtszeit genommen werden.

Das Jugendhaus Boje in Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

Sie suchen neue Leute für die Kirchenvorsteherschaft. Von den neun Sitzen sind sieben besetzt. Bei den Gesamterneuerungswahlen 2024 soll aber ohnehin auf sieben reduziert werden. Braucht es das Personal jetzt überhaupt?

Es wird in zwei Jahren ganz sicher zwei Rücktritte geben. Walter Studer und ich hören auf. Darum brauchen wir jemanden fürs Finanzressort und jemanden fürs Präsidium. Jetzt bietet sich die Gelegenheit, reinzuschnuppern.

Susanne Dschulnigg und Walter Studer an der Kirchgemeindeversammlung im Mai 2021. Bild: Emil Keller

Mit welchem zeitlichen Einsatz muss ein Behördenmitglied rechnen?

Es gibt arbeitsintensive Ressorts wie Kinder und Jugend, andere sind abhängig von strukturellen Abläufen. Zum Beispiel Finanzen im Frühjahr und Herbst. Wir treffen uns einmal im Monat zur Vorstandssitzung, mit Vorbereitung muss man mit fünf Stunden rechnen. Wir müssen uns aber Gedanken machen, welches Modell wir ab 2024 fürs Präsidium möchten.

Soll es hier eine Neuerung geben?

Mein Pensum ist momentan 40 Prozent. Wer kann das schaffen? Jemand der mitten im Berufsleben steht wohl kaum. Es besteht aber die Variante eines Co-Präsidiums, in dem die Aufgaben aufgeteilt werden zwischen Personalführung, Repräsentation nach aussen und Sitzungsleitung. Das ist durchaus möglich.

Gibt es schon mögliche Kandidatinnen oder Kandidaten?

Sicher nicht für 30 bis 40 Prozent. Aber wir sind auch noch nicht so aktiv dran. Wer sich im November für ein Amt in der Kirchenvorsteherschaft zur Verfügung stellt, hätte die Chance, mal reinzuschauen. Die Ergänzungswahlen finden an der Urne Ende November 2022 statt.