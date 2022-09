Infoanlass Lengwil diskutiert über Bauzonen und muss bei einem andern Thema eine teure Kröte schlucken Die Gemeinde Lengwil startet die Mitwirkungsphase zur Ortsplanung. Und der Strompreis wird fürs nächste Jahr mehr als doppelt so hoch.

Gemeindepräsident Ciril Schmidiger konnte und musste teure Strompreise und Änderungen im Zonen- und Richtplan erklären. Bild: Inka Grabowsky

Andreas Niklaus vom Planungsbüro NRP präsentierte am Mittwoch in der Mehrzweckhalle Oberhofen die Entwürfe für den revidierten Zonen- und den Richtplan. «Die Arbeit war nötig geworden, weil die Schweiz ein neues Raumplanungsgesetz bekommen hat», erläutert er. «Auch das Baugesetz im Thurgau hat sich geändert. Dem müssen wir Rechnung tragen.» Lengwil gelte nach den aktuellen Bestimmungen als Teil der Kulturlandschaft. «Das hat Konsequenzen für die Wachstumsmöglichkeiten der Gemeinde», so der Experte. Die Raumnutzungsdichte, also die Anzahl der Nutzer pro Hektar, dürfe nicht unter 32 fallen. Lengwil sei mit 38 im Rahmen. Und neue Baugebiete gäbe es erst, wenn die bestehenden zu hundert Prozent ausgelastet seien. «Lengwil ist zu 88 Prozent ausgelastet, muss also immerhin keine Gebiete auszonen.» Den Spielraum für die Gemeinden bei der Gestaltung des grundeigentümerverbindlichen Zonenplans und des behördenverbindlichen Richtplans bezeichnete der Ingenieur als gering.

Nur wenige Zweifel am Plan

«Bisher waren die Planer und der Gemeinderat aktiv», sagt Gemeindepräsident Ciril Schmidiger.

«Wir als Behörde sind schon mal zufrieden mit dem Ergebnis. Nun beginnt die Mitwirkungsphase der Bevölkerung.»

Schon bei der Orientierungsversammlung zeigten sich potenzielle Diskussionspunkte. Niemand störte sich daran, dass aus einer «Freihaltezone Landschaft» eine einfache «Freihaltezone» wird. Jeder verstand, dass es sinnvoll ist, Gefahren etwa durch Überschwemmungen bei Jahrhunderthochwasser auf dem Zonenplan zu verzeichnen. Aber warum soll man eine öffentliche Zone, die nur für öffentliche Bauten benutzt werden darf, in eine Wohnzone für alle verwandeln?

«Wir passen die Pläne oft den bestehenden Verhältnissen an.»

So setzte Schmidiger zur Erklärung an. «Wenn in einer Wohn- und Arbeitszone nur gewohnt, aber nicht gearbeitet wird, dann machen wir daraus jetzt auch offiziell eine Wohnzone. Und in einem Fall sind Parzellen in der bisherigen öffentlichen Zone in Privatbesitz und werden seit jeher privat genutzt.»

Und warum staffelt die Gemeinde die Erschliessung der bereits ausgewiesenen Bauzonen so, dass ihre eigenen Parzellen zum Teil erst 2035 entwickelt werden? «Das hat mit dem haushälterischen Umgang mit dem Boden und der angestrebten massvollen Entwicklung zu tun. Wir dürfen auf Jahrzehnte hinaus keine neuen Baugebiete ausweisen. Zunächst lassen wir privaten Investoren den Vortritt.» Noch bis zum 3. Oktober können Einwohner Verbesserungsvorschläge schriftlich einreichen.

Strom mehr als doppelt so teuer

Nicht diskutieren, sondern hinnehmen müssen die Lengwiler die hohen Strompreise. Ciril Schmidiger erklärte, dass die Gemeinde erst in der ersten Hälfte des Jahres Lieferverträge über Elektrizität für die kommenden drei Jahre abgeschlossen habe. «Da waren die Preise bereits im Begriff zu steigen. Würden wir heute bestellen, käme es noch teuer. Aber hätten wir die Entwicklung vorausgeahnt, wären wir günstiger gefahren.» Statt derzeit 16,78 Rappen pro Kilowattstunde zahlen die Konsumenten ab nächstem Jahr 38,98 Rappen.

«Das können wir nicht verändern, weil es an der wahnsinnigen Entwicklung am Strom-Terminmarkt hängt.»

Grund für die fatale späte Bestellung war eine Empfehlung der Wettbewerbskommission, die Beschaffung von Energie öffentlich auszuschreiben. «Die Rechtsprechung war nicht klar. Das hat nun grosse Wellen geworfen», bedauert der Präsident.