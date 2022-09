Illighausen Die Postleitzahl am Auto: Gemeindepräsident ersteigert am Dorffest das Kontrollschild TG 8574 Am Wochenende ging das Illighauser Dorffest über die Bühne. Höhepunkt war die Versteigerung des Kontrollschilds TG 8574. Ersteigert hat es am Ende Gemeindepräsident Ciril Schmidiger für 5000 Franken. Für das Geld soll eine Bocciabahn gebaut werden.

Ciril Schmidiger mit Garagist Thomas Wild: Der Gemeindepräsident hat das besondere Kontrollschild ersteigert. Bild: Viviane Vogel

Zum ersten Mal seit zehn Jahren gibt es wieder ein grosses Fest in Illighausen. Es nimmt gleich das ganze Wochenende in Beschlag. Am Freitagabend tanzt die Dorfjugend, am Samstag gibt es schon vormittags eine grosse Klassenzusammenkunft, und am Sonntag wird das Festzelt für einen ökumenischen Gottesdienst mit Apéro genutzt.

Astrid Thaler, Präsidentin des Dorfvereins, sagt: «Kleinere Anlässe wie die Vollmondbar sind regelmässig möglich. So ein jährliches Dorffest wäre ein viel grösserer Aufwand – aber alle paar Jahre merkt man, dass das Bedürfnis im Dorf steigt.» Thaler ist zufrieden mit der Besucherzahl. David Tschudi, Präsident des Dorffest-OKs, pflichtet ihr bei:

«Es sind eher mehr Leute da, als wir erwartet haben.»

David TSchudi, OK-Präsident. Bild: Viviane Vogel

Begegnungszone soll das gewisse Etwas erhalten

Ein Höhepunkt ist die Auktion. Es geht um ein Autonummernschild mit der Gemeinde-Postleitzahl. Garagist Thomas Wild erklärt:

«Es kam in den Besitz meiner Mutter. Ich hatte die Idee, dass wir es versteigern könnten. Der Erlös soll einem Zweck dienen, der dem ganzen Dorf etwas bringt.»

Zusammen mit dem Gemeinderat wurde schnell klar, dass die ohnehin schon geplante Begegnungszone von der Spende profitieren könnte. In Abstimmung mit den örtlichen Gegebenheiten und Möglichkeiten soll es wohl eine Bocciabahn werden.

«Wer hat noch ein grosses Portemonnaie dabei?» Als die Angebote bei über 2000 Franken stocken, wirkt Wild etwas unzufrieden. Als Anreiz wird pro Tausenderschritt Geld verlost. Dieser scheint zu funktionieren, denn die 5000-Franken-Marke wird erreicht. Wild ruft: «Auf so einen Betrag habe ich gehofft!» Gemeindepräsident Ciril Schmidiger ersteigert das Nummernschild. «Ich wollte einfach, dass es in der Gemeinde bleibt.» Ein tüchtiger Mitbieter, von dem das vorletzte Angebot stammt, sagt:

«Aber ich bin doch auch aus der Gemeinde!»

Dem hat Schmidiger nichts entgegenzusetzen ausser einem verschmitzten Siegergrinsen. «Ob wir das Nummernschild ans Auto machen, weiss ich noch nicht.»