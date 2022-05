Gottlieben Gottlieben: Starke Bautätigkeit birgt Herausforderungen für die kleinste Gemeinde Der erfreuliche Rechnungsabschluss bringt Schwung in Umbauprojekte im historischen Gottlieber Dorfkern.

Gemeindepräsident Paul Keller führt durch die Versammlung der Politischen Gemeinde Gottlieben, neben ihm sitzt Gemeinderat Roland Hugentobler. Bild: Manuela Olgiati

25 Stimmberechtigte diskutierten an der Versammlung der Politischen Gemeinde Gottlieben am Dienstagabend angeregt über den Erhalt des Ortsbildes und dessen Gestaltung. Der historische Dorfkern des Ortes am Seerhein ist mit Sanierungsarbeiten flankiert. Gemeindepräsident Paul Keller verwies auf eine starke Bautätigkeit. Die Werkleitung am Schlosspark sei zwar in Stand gestellt, doch es folge noch ein Deckbelag und die Verlegung der Trafostation bei der Drachenburg sei noch offen. Die Parkplatzsituation und Bewirtschaftung nehme bald Formen an.

Der Gemeinderat sei mit planerischen Umbau- und Umnutzungsprojekten an Kirch- und Ländlistrasse gefordert, sagte Keller weiter. Mit Beginn des Umbaus der Stiftung Drachenburg und der damit vorgesehenen Baustelle suche der Gemeinderat bald einmal das Gespräch. Gemeinderat Bruno Schärer stellte zudem ein Bauprojekt für einen neuen Schiffsteg in Aussicht mit einer Informationsveranstaltung im kommenden Herbst.

Hohes Eigenkapital für die Gemeinde

Die Jahresrechnung 2021, die Gemeinderat Roland Hugentobler präsentierte, weist bei einem Aufwand von 1,38 Millionen Franken und einem Ertrag von rund 1,5 Millionen Franken einen Gewinn von gut 115'000 Franken aus. Die Rechnung genehmigten die Stimmberechtigten diskussionslos und einstimmig. Ebenso fand die Gewinnverwendung, die dem Eigenkapital gutgeschrieben wird Zustimmung. Dieses weist rund 2,7 Millionen Franken aus.

Ein Umbau des Schiffstegs in Gottlieben steht zur Debatte. Bild: Manuela Olgiati

Gutgeheissen wurde auch das neue Feuerschutzreglement. In einer geheimen Abstimmung wurde das Ehepaar, der 56-jährige Peter Fritschi und die 59-jährige Mercèdes Fritschi, einstimmig in das Bürgerrecht von Gottlieben aufgenommen.