Gottlieben Aus dem Kanal wird ein belebter Bach: Die Revitalisierung des Dorfbachs ist nach vier Jahren Arbeit abgeschlossen Der Verein Seerheinfischer Tägerwilen hat die Revitalisierungsmassnahmen des Dorfbaches abgeschlossen. Zuletzt wurde bei der Mündung in den Seerhein in Gottlieben für die Fische ein schattenspendendes Netz montiert.

Das schattenspendende Netz über dem Dorfbach bei der Mündung in den Seerhein. Bild: PD

«Der letzte Abschnitt der Massnahmen umfasste die bis zu zwei Meter tiefe und etwa 30 Meter lange Ausbaggerung im Seerhein, um einen Kaltwassersee zu schaffen, sowie die Realisierung von Kaltwasserpools an der Ufermauer des Schlosses Gottlieben», erklärt Adrian Rink, Präsident der Seerheinfischer Tägerwilen. Zudem wurde ein rund 12 Meter langer Steinriegel zwischen der Mündung des Dorfbaches und dem kleinen, privaten Bootshafen versetzt. «Damit wird der Eintrag von Sedimenten in den Dorfbach verringert.»

Auch ein schattenspendendes und wasserdurchlässiges Netz wurde oberhalb des Bachlaufes aufgehängt. Vom frühen Morgen bis über Mittag heize die Sonne hier massiv ein, bei ohnehin schon zu warmen Wassertemperaturen ein weiterer Stressfaktor für die Fische, sagt Adrian Rink. Das Netz bleibe im Besitz des Vereins, denn «wir rechnen damit, dass wir es in den kommenden Jahren öfter brauchen werden». Ob die Massnahmen im Seerhein erfolgreich seien, werde im Herbst mit Tauchern kontrolliert.

Die Revitalisierungsmassnahmen werden vom Kanton und der Gemeinde Gottlieben unterstützt, die Kosten werden aufgeteilt. Das Ziel, den Forellen einen Zugang zum Dorfbach zu erleichtern, sei erreicht, ob es auch erfolgreich umgesetzt worden sei, werde sich bald zeigen. Rink sagt:

«Wir beobachten den Dorfbach und werden den Aufstieg der Fische sowie mögliche Laichgruben feststellen.»

Adrian Rink, Präsident der Seerheinfischer Tägerwilen. Bild: Kurt Peter

Wobei die Seerheinfischer bereits mit den bisher erzielten Resultaten zufrieden seien.

Dem Bach Sorge tragen

Von der Poststrasse in Tägerwilen bis zur Mündung in den Seerhein umfasst die Revitalisierungsstrecke zwei Kilometer. Von einem früher eher sterilen Kanal hat sich der Dorfbach in den vergangenen vier Jahren zu einem nachhaltig belebten Gewässer entwickelt. 2018 konnte das Vorhaben der Seerheinfischer mit der Unterzeichnung eines Pachtvertrages für den Dorfbach starten. Ein Projektteam unter der Leitung von Adrian Rink machte sich an die Arbeit und schliesslich an die etappenweise Umsetzung der Massnahmen.

Im Dorfbach wurden durch die Vereinsmitglieder an ausgewählten Stellen Lenkbuhnen, Lenksteine und und Steinschwellen eingesetzt. So wurden Strömung und Fliessgeschwindigkeit verändert, die Gesteinsschichten separieren sich dadurch, was zu Niederwasserrinnen und natürlichen Vertiefungen führte. Versteckmöglichkeiten für die Fische wurden durch den Einsatz von Wurzelstöcken, Totholz und gebündelten Weidenruten geschaffen. Adrian Rink mahnt dazu, dem Bach Sorge zu tragen:

«2020 kam es zu vier Bachverschmutzungen, die teilweise zu einem grossen Fischsterben geführt haben.»

Er bittet die Bevölkerung daher, zum Beispiel den Rasenschnitt nicht in den Bach einzubringen und das Autowaschen mit Reinigungsmittel zu unterlassen. «Nur so kann vermieden werden, dass unsere Bemühungen mit einem Schlag zunichtegemacht werden.»