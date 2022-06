Gerettete Kolonien Gerettete Kolonien: Wie in Kreuzlinger Häusern die Mauersegler ihr Zuhause behalten konnten Die Kolonie der selten gewordenen Vögel war durch umfangreiche Sanierungsarbeiten gefährdet. Für die Rettung mussten Naturfreunde, die Stadt, die Bauherrschaft, Architekten und Handwerker zusammenarbeiten.

Ein Mauersegler. Bild: PD/Michael Gerber

An der Reutistrasse, gleich neben dem Entsorgungshof, ist ordentlich was los. Pfeilschnell gleiten braune Vögel durch die Luft und verschwinden in Sekundenbruchteilen in Nistkästen, die versteckt unter den Dachsparren der Gebäude angebracht sind. Es sind Mauersegler – und ihre Flugeinlagen erfreuen derzeit nicht nur Vogelschützer. Die Kolonie war nämlich durch umfangreiche Sanierungsarbeiten gefährdet. Für die Rettung mussten die Naturfreunde, die Stadt, die Bauherrschaft, Architekten und Handwerker zusammenarbeiten.

Anders als Schwalben brüten Mauersegler nicht an, sondern in einem Gebäude. Ihre Nester, die sie normalerweise unter Dachpfannen oder in Gebäuderitzen bauen, sind karg. Sie schnappen sich ein paar Grashalme, die sie im Flug erwischen, und verkleben sie mit ihrem Speichel. Dreck machen sie kaum. Damit Raubvögel nicht merken, wo die Jungtiere sind, wird der Kot feinsäuberlich nach draussen getragen. Das alles macht Mauersegler zu angenehmen Nachbarn.

«Aber weil die Häuser besser isoliert werden, gibt es immer weniger Nistmöglichkeiten.»

Das erklärt Uli Bühler, die Präsidentin des Vogelschutzvereins Kreuzlingen und Umgebung. Ausserdem macht der aktuelle Insektenschwund das Leben der Jäger nicht leichter. Mauersegler stehen deshalb unter gesetzlichem Schutz.

Sie kehren an ihren Schlüpfort zurück

«Die Tiere sind nicht nur standorttreu, sondern regelrecht standortstur», so Uli Bühler.

«Nachdem sie den Winter in Afrika verbracht haben, kehren sie Jahr für Jahr Anfang Mai genau zu dem Platz zurück, wo sie geschlüpft sind.»

Genau das war das Problem, als von April bis September vergangenen Jahres die Häuser an der Reutistrasse saniert werden mussten. Rechtzeitig, bevor die Sommergäste eintrafen, mussten oben am Baugerüst temporäre Nistkästen als Ausweichquartiere aufgehängt werden. Die alten Nistplätze wurden mit Netzen verhängt, damit kein Vogel in den Arbeitsbereich geriet. Es funktionierte: Im August zum Ende der Brutsaison waren elf Kästen an der Reutistrasse belegt, der Bruterfolg 2021 war gesichert. Für die Saison 2022 liess die Bauherrschaft Pensimo/Regimo dann neue Kästen gestalten, die sich für Menschen fast unsichtbar in die Fassade integrieren.

Bauleiter Nikola Filipovic, Stadtrat Ernst Zülle, Vogelschutzpräsidentin Uli Bühler, Denise Fries von Pensimo und Silvan Wick vom Immobilienbewirtschafter Regimo freuen sich über den erfolgreichen Mauerseglerschutz. Bild: Inka Grabowsky

Grundlage Gebäudebrüter-Inventar

Damit die Rettungsaktion gelingen konnte, musste man zunächst einmal wissen, dass Mauersegler an diesen Standorten ihren Nachwuchs aufziehen. Dabei kam das Gebäudebrüter-Inventar zum Tragen, das Heidi Trachsel gemeinsam mit 15 anderen Vogelschützern seit 2016 im Auftrag der Stadt pflegt. Als die Bauanträge für die Sanierung der Häuser an Reuti- und Hauptstrasse kamen, konnte die Bauverwaltung also die Auflage erlassen, die Vögel zu schützen. Wege dafür zeigte unter anderem Iris Scholl, die Spezialistin für Mauer- und Alpensegler vom Zürcher Büro für Verhaltensforschung und Ökologie. An der Hauptstrasse konnte man die Renovierungen einfach in die Zeit nach Mitte August verlegen, nachdem die Vögel abgeflogen waren. Doch im Fall der Reutistrasse waren auch die Handwerker auf die Sommermonate angewiesen. «Wir hatten die Mauersegler zunächst nicht auf dem Radar», sagt Bauherrenvertreter Patrick Wildberger. «Für die rechtzeitige Planung wäre es besser, wenn Bauherren über ein Online-Kataster selbst herausfinden können, worauf sie achten müssen», merkt der Architekt und Projektleiter Roland Reiser an. Baustadtrat Ernst Zülle stellt immerhin in Aussicht, dass das zukünftig möglich sein werde.

Ernst Zülle zeigt die Dankesplakette. Bild: PD

Bauherrschaft investierte eine fünfstellige Summe

Zunächst einmal freuen sich alle Beteiligten gemeinsam über den Erfolg. Die Vögel sind an ihre angestammten Plätze zurückgekehrt. An der Reutistrasse sind mindestens sieben der neuen Kästen bewohnt. Jenseits der vielen freiwillig abgeleisteten Stunden der Vogelschützer musste die Bauherrschaft dafür eine fünfstellige Summe investieren. Ernst Zülle bedankte sich im Namen der Stadt mit einer eigens entworfenen Plakette.

«Wir hoffen, über das Vorbild möglichst viele Hauseigentümer für das Thema zu sensibilisieren.»