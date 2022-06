Gemeinschaftsprojekt Von der Theaterbühne ins Tonstudio – Nathalie Weider hat zwei Songs mit Goran Kovačević aufgenommen Die Scherzinger Sängerin Nathalie Weider hat gemeinsam mit Akkordeonspieler Goran Kovačević zwei Songs veröffentlicht. Die Songs sind unter dem Titel «Akkordeon-Session» bei Bandcamp erhältlich.

Nathalie Weider und Goran Kovačević. Bild: PD/Raffael Soppelsa

(red) Vom Namen her kannten sich die beiden Künstler schon lange. Zum ersten Mal zusammengearbeitet haben sie 2020 und 2021 anlässlich Nathalie Weiders Engagements bei der Zentrumbühne Bottighofen im Musicaltheater «Don Camillo und Peppone», bei dem Goran Kovačević die musikalische Leitung innehatte. Dies sollte nicht die letzte Zusammenarbeit bleiben: Zwei ihrer Songs wollte die Scherzinger Sängerin und Songwriterin absolut reduziert und intim in einer Akkordeonversion aufnehmen. Gesagt, getan und die beiden waren zusammen im Tonstudio kreativ: Die beiden Songs «Wiesbaden (So nah)» und «Tür» sind ab sofort als «Akkordeon-Session» erhältlich, vorerst und in dieser Kombination exklusiv auf der Plattform Bandcamp.com.

Die Songs beschreiben zwei sehr unterschiedliche persönliche Geschichten von Nathalie Weider. Gemeinsam ist ihnen die Dynamik von Nähe und Distanz – eine Dynamik, die Goran Kovačevićs melancholisches Akkordeonspiel nicht treffender hätte musikalisch aufnehmen können.