Gemeindeversammlung Über die Ortsplanung werden die Güttinger an der Urne entscheiden Güttingen hat seinen kommunalen Richtplan revidiert. An der Gemeindeversammlung wurde über die Innenentwicklung des Dorfes engagiert informiert und diskutiert.

Die Güttinger Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung BIld: Barbara Hettich

Die Änderungen an Zonenplan und Baureglement und der Gestaltungsplan Bruag lagen vom 25. Februar bis 16. März öffentlich auf. Insgesamt seien sechs Einsprachen zur Ortsplanung eingegangen, informierte Gemeindepräsident Urs Rutishauser die 95 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung am Mittwochabend. Nach Erledigung der Einsprachen werde an der Urne abgestimmt. Gegen den Gestaltungsplan sei das fakultative Referendum ergriffen worden. Er wurde daraufhin sistiert und wird im August 2022 mit diversen Änderungen und Anpassungen neu aufgelegt.

Das Bruag-Areal soll mit sechs Mehrfamilienhäusern überbaut werden und dies löst nicht bei allen eitel Freude aus. Es gebe zu wenig Arbeitszonen in der Gemeinde, wurde von einzelnen moniert. Bruag-Chef Markus Brühwiler sagte dazu: «Wir gehen ja nicht verloren, wir ziehen nur an einen anderen Ort.» Und er erklärte, wie schwierig es sei, inmitten eines Wohngebiets zu produzieren.

«Es gibt immer ein paar Hochsensible, die uns das Leben schwer machen.»

Gemeinde organisiert Land für Arbeitszonen

Dass es mehr Arbeitszonen in der Gemeinde braucht, ist unbestritten. Die Gemeinde sei aktiv geworden, sagte Urs Rutishauser. «Für eine Arbeitszone bietet sich ein Streifen Land an der Lagerhausstrasse an», informierte er. Der Landbesitzer wäre auch bereit, rund zwei Hektaren an die Gemeinde abzutreten, wolle dafür aber Realersatz. Man sei nun mit verschiedenen Grundeigentümern, die geeignetes Land besitzen, im Gespräch.

Erfreuliche Zahlen

Urs Rutishauser

Gemeindepräsident Güttingen. Bild: Barbara Hettich

Diskussionslos und einstimmig wurde die Rechnung 2021 genehmigt. Bei einem Gesamtaufwand von rund 7,5 Millionen Franken schliesst sie mit einem erfreulichen Plus von 441’098 Franken. Budgetiert war ein Minus von 180’000 Franken. Der Gewinn wird als Vorfinanzierung für die Sanierung der Gemeindestrassen ausserhalb des Baugebiets und für die Sanierung der Flurstrassen verwendet. Das Projekt muss noch ausgearbeitet werden, den Kredit will der Gemeinderat an der Budgetversammlung einholen.

Mit 95 von 95 eingelegten Stimmen haben die Güttingerinnen und Güttinger der 21-jährigen Hava Aziri das Bürgerrecht der Gemeinde Güttingen erteilt. Der Gemeindepräsident freut sich über die Einstimmigkeit: «So etwas habe ich jetzt doch noch nie erlebt.»

Miran Kaddur

Güttinger Primarschulpräsident. Bild: PD