Gemeindeversammlung Der neue Kemmentaler Gemeindeschreiber wird offiziell begrüsst, die Vorgängerin von den Bürgern gewürdigt Die Gemeindeversammlung widmete sich vorwiegend unbestrittenen Geschäften. Die Kündigung einer langjährigen Mitarbeiterin war nur am Rande ein Thema.

Das Gemeindehaus der Gemeinde Kemmental in Siegershausen. Bild: Urs Brüschweiler

Keine ganze Stunde dauerte die Kemmentaler Gemeindeversammlung am Dienstagabend. Die Spannung hielt sich ebenso in Grenzen wie der Aufmarsch der Stimmberechtigten: 63 Teilnehmer seien für Kemmentaler Verhältnisse eher wenig, merkte Gemeindepräsidentin Christina Pagnoncini an.

Christina Pagnoncini

Gemeindepräsidentin Kemmental Bild: PD

Die Rechnung der Gemeinde schliesst mit einem Ertragsüberschuss von etwas über 650'000 Franken. Ein grosser Anteil des Gewinns ist auf Rückerstattungen von gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfen durch Schweizer Bürger zurückzuführen, erklärt Pagnoncini. Die Stimmbürger nickten das Rechnungsergebnis und die Verrechnung mit dem Eigenkapital einstimmig ab.

Glasfasernetz wird voll ausgebaut

Keine einzige Frage hatten die Anwesenden auch zu den beiden anderen traktandierten Geschäften des Abends. Sie bewilligten einen Investitionskredit über 1,75 Millionen Franken für den Vollausbau des Glasfasernetzes im Kemmental. Die Bruttokosten für das gesamte Netz belaufen sich auf 4 Millionen franken.

1,79 Millionen Franken wurden 2014 bewilligt, 2021 weitere 480'000 Franken. Kooperationspartnerin Swisscom steuert 1,7 Millionen Franken bei. Die Gemeinde ist zuständig für die kostenlose Erst- und Nacherschliessung bis und mit dem Hausanschlusskasten. Die Fertigstellung ist bis Ende 2024 vorgesehen. Ebenfalls ohne Gegenstimme bewilligt wurde ein Investitionskredit über 292'000 Franken für die Strassensanierung der Ortsverbindung Ellighausen–Alterswilen.

Die Vorgängerin blieb unerwähnt

Emmanuele Costanzo

Neuer Gemeindeschreiber im Kemmental Bild: PD

Bereits zu Beginn der Versammlung hatte sich der neue Gemeindeschreiber Emmanuele Costanzo bei den Kemmentalern vorgestellt. Der 39-jährige Kreuzlinger, der seit 1. Juni im Amt ist, freut sich auf die gute Zusammenarbeit mit der Behörde sowie mit den Bürgern. Einwohnerin Simone Schnell aus Hugelshofen ergriff später das Wort.

Sie hoffte, dass nach der Vorstellung des neuen Gemeindeschreibers auch ein paar Worte des Dankes an dessen Vorgängerin zu hören sein werden. Katharina Grünig sei 21 Jahre für die Gemeinde tätig gewesen und «war immer für alle da». Ihr gehöre grosser, grosser Dank.

Die Versammlung quittierte das Votum mit Applaus an die Abwesende. Gemeindepräsidentin Christina Pagnoncini erklärte, da das Arbeitsverhältnis nicht offiziell aufgelöst sei – sie sei derzeit krankgeschrieben –, habe man es nicht für den richtigen Zeitpunkt gefunden.

Keine genaueren Informationen

Werner Meister übte diesbezüglich Kritik am Gemeinderat. Man kündige nicht jemanden, der so gute Dienste geleistet hat, so kurz vor der Pensionierung.

«Das ist nicht menschlich, das macht man nicht. Man hätte eine Lösung finden können.»

Christina Pagnoncini wehrte sich. Ja, der Gemeinderat hätte ihr gekündigt, aber sicher nicht aus Willkür oder unbegründet. Die Gemeindepräsidentin fügte an, dass der Zeitungsartikel – diese Zeitung hatte Ende April über die Kündigung der Gemeindeschreiberin berichtet – keiner Partei etwas genützt hätte und man bei Problemen lieber das Gespräch suchen solle.