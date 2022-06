Gemeindeversammlung Abschied nach 16 Jahren: Bottighofen würdigt den langjährigen Gemeindeschreiber Der Weggang von Niklaus Bischof war das prägende Thema der Gemeindeversammlung.

Blumen zum Abschied: Gemeindeschreiber Niklaus Bischof verlässt Bottighofen in Richtung Diessenhofen. Bild: Inka Grabowsky

Das Personalkarussell bei den Verwaltungschefs der Region dreht sich. Niklaus Bischof war von 2006 bis 2014 und von 2016 bis heute Gemeindeschreiber in Bottighofen. Nun geht er als Stadtschreiber nach Diessenhofen. «Sehr zu unserem Bedauern», wie Gemeindepräsident Matthias Hofmann bei der offiziellen Verabschiedung während der Gemeindeversammlung sagte. Bischofs Nachfolger wird ab 1. September der Bottighofer Pascal Lüthy, der bisher in Ermatingen Leiter der Verwaltung war.

Satter Überschuss fliesst ins Eigenkapital

Lüthy wechselt in eine Gemeinde, in der alles auf gutem Weg zu sein scheint. Raphael Lüscher, Leiter des Ressorts Finanzen, konnte einen Brutto-Ertragsüberschuss von 1,283 Millionen Franken präsentieren. Er wird das Eigenkapital von Bottighofen erhöhen. Zu dem Ergebnis habe auch eine Neubewertung von gemeindeeigenen Grundstücken beigetragen, begründete er. «Wir hatten sehr konservativ budgetiert. Aber die Steuereinnahmen waren höher als erwartet, die Einwohnerzahl ist gewachsen, die Ausgaben für die soziale Sicherheit waren geringer und einige Investitionen sind günstiger gewesen.» Da es vielen Gemeinden derzeit so geht, ist auch die Transferzahlung, die das relativ wohlhabende Bottighofen an den Finanzausgleich des Kantons zahlen muss, niedriger ausgefallen.

Angesichts der entspannten Finanzlage genehmigten die 78 Anwesenden grossmehrheitlich die Kredite für die Erneuerung der alten Trafostation an der Seestrasse und für die Sanierung und Aufwertung der Wigärtlistrasse. Die brüchige Wasserleitung zu ersetzen war unbestritten, die geplante Pflanzung von Bäumen und die Schaffung eines Grünstreifens gab jedoch zu reden. «Es ist eine Chance für Bottighofen die Biodiversität zu fördern», warb Präsident Hofmann. «Und vielleicht können die Pflanzungen dazu beitragen, dass die Leute hier etwas langsamer Auto fahren.» Die Einrichtung einer Dreissiger-Zone sei derzeit noch zu kompliziert. Nicht jeder war mit den Mehrkosten für die ökologische Aufwertung einverstanden. Ausserdem gibt es gegen die Sanierung noch Einsprachen von Anwohnern. Mit ihnen will die Gemeinde zeitnah Lösungen suchen. Nicht erfolgreich war die Gemeinde beim Versuch, bei der 2024 anstehenden Sanierung der Lengwilerstrasse durch den Kanton einen Velostreifen einrichten zu lassen. «Wir haben es gemeinsam mit Kreuzlingen und Lengwil versucht, aber der Kanton hat uns beschieden, dass dafür kein Geld da sei», so Hofmann.

Die Schule ist auch hochzufrieden

Die anschliessende Versammlung der Primarschulgemeinde anschliessend dauerte nur kurz. Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Gewinn von 406000 Franken. Herausfordernd sind die ansteigenden Schülerzahlen, erklärte Schulpräsident Dario My. Man suche nach Lösungen für den grösser werdenden Raumbedarf.