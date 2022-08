Gemeindepräsidium Rückzug aus persönlichen Gründen: Marius Stucki war nur fünf Tage Kandidat fürs Münsterlinger Gemeindepräsidium Die Gemeindeverwaltung der Oberseegemeinde meldet, dass einer von zwei Wahlvorschlägen der Findungskommission bereits hinfällig ist.

Die Münsterlinger Gemeindeverwaltung. Bild: Barbara Hettich

Erst am vergangenen Freitag hatte die Findungskommission für die Nachfolge des Münsterlinger Gemeindepräsidenten René Walther die Namen zweier Kandidaten bekanntgegeben, welche sie am 30. Oktober zur Wahl vorschlägt. Es waren dies Urs Arpagus (Jahrgang 1967) aus Kradolf und Marius Stucki (Jahrgang 1987) aus Winterthur. Die neunköpfige Findungskommission wollte nach verschiedenen Gesprächen mit insgesamt drei Interessenten also zwei externe Kandidaten ins Rennen schicken.

Wie die Gemeinde Münsterlingen am Mittwoch nun mitteilt, habe Marius Stuck seine Kandidatur bereits wieder zurückgezogen. Aus persönlichen Gründen, wie es in der kurzen Mitteilung heisst.

Die offizielle Frist für die Einreichung von Kandidaturen, welche auf der offiziellen Namensliste erscheinen, endet erst am 5. September. Weitere Bewerberinnen oder Bewerber können sich also immer noch melden. Der erste Wahlgang wird am 30. Oktober stattfinden, ein allfälliger zweiter Wahlgang am 27. November. Datum für den Stellenantritt soll der 1. Januar 2023 sein, obwohl die oder der Wahlsieger offiziell erst per Start der neuen Legislatur am 1. Juni 2023 als gewählt gilt. In der Übergangszeit würde sie oder er als «Leiter Verwaltung» angestellt.

Gemeindepräsident René Walther tritt am 1. September sein Amt als Stadtpräsident von Arbon an. Er wurde vergangenen Freitag von der Gemeinde mit einem Fest verabschiedet. In Münsterlingen übernimmt Vize-Gemeindepräsident Jürgen Häberli die Amtsgeschäfte ad interim.