Fun Der schnellste Schlauch gewinnt: Die Wasserrutsche wird ein Höhepunkt des Kreuzlinger Stadtfäschts Spiel und Spass kommen generell nicht zu kurz am grossen 75-Jahr-Jubiläum der Stadt vom 1. bis zum 3. Juli.

Die Wasserrutsche am Stadtfäscht wird 140 Meter lang und verspricht pures Vergnügen. Bild: PD

«Wir bringen Bewegung ins Fest», sagt OK-Mitglied Markus Baiker anlässlich einer Medienkonferenz vor Ort im künftigen Festareal um den Dreispitzpark. Und dabei sollte man die Badehose nicht vergessen. 140 Meter lang, vom Dreispitzpark die Pestalozzistrasse hinunter bis zum Schulpräsidium, ist die Wasserrutsche. Die Anlage werde unter der Regie des Tennisclubs von den Indien Ladies, Pallavolo, und Confictus betreut, erklärte OK-Mitglied Andreas Schreiber. Er sagt:

Andreas Schreiber

OK-Mitglied Stadtfäscht Kreuzlingen Bild: PD

«Spass ist garantiert, aber wir empfehlen eine Reservierung mit Zeitangabe über die Stadtfest-Homepage. Das ist ab sofort möglich.»

Der schnellste Schlauch gewinne Eintrittskarten für zwei Personen an der Sportlernacht vom 2. Oktober.

Mitternachtsrennen in der Badehose

Die Wasserrutsche sei am Freitag von 13 bis 23 Uhr, am Samstag von 10 bis 1 Uhr, inklusive dem «Midnight-Race», und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in Betrieb. «Wir bieten natürlich Garderoben und die Deponierung von Wertsachen an», ergänzt Markus Baiker. Ein «Rutschslot» dauere eine Stunde, in dieser Zeit dürfe nach Lust und Laune gerutscht werden. Natürlich könnten sich Interessierte auch spontan anmelden, aber «rutschen geht nur, wenn es noch freie Kapazitäten gibt», mahnt Andreas Schreiber zur Anmeldung.

Das Fest erkunden beim Spiel ohne Grenzen

Markus Baiker

OK-Mitglied Stadtfäscht Kreuzlingen Bild: Donato Caspari

Die Teilnahme an der Wasserrutsche zählt auch für das «Spiel ohne Grenzen». Zwölf Stationen umfasst der Parcours, mit dem das Festgelände erkundet werden kann. «Wer acht Spiele absolviert hat, kann attraktive Preise gewinnen», erklärt Markus Baiker. Es gebe verschiedene Kategorien: Einzeln, Familie und Gruppen. Punkten könne man zum Beispiel bei einem Stadt-Foto-Quiz, beim Laser-Biathlon, Hau den Lukas, Stadt-Golf oder beim Eagle-Skill-Parcours. Aber auch gelte: «Bitte über die Homepage anmelden». Am Stadtfäscht sorgen die Kreuzlinger Kitas mit einem grossen Spielbereich und in verschiedenen Mitmachangeboten für Unterhaltung der Gäste im Vorschulalter.

Viele Attraktionen für die kleinen Festgäste

Experimentieren und Forschen oder mit einem Velo Strom erzeugen sei beim Montessorikinderhaus möglich. Basteln und Gestalten biete die Kita Felsenburg an. «Kinder dürfen hier zum Beispiel den eigenen Stadtfest-Turnbeutel basteln und als Souvenir mitnehmen», erklärt Martina Eggenberger, Leiterin Stadtmarketing. Die Kinderkrippe Calimero setze voll aufs Thema Bauen. «Kappla, Becher, Lego: Wer schafft den höchsten Turm».

Die Villa Doldenhof sei Gastgeberin beim grossen Sandkasten und der Hort der Schule Kreuzlingen animiere mit vielen Gesellschaftsspielen wie Uno, Halligalli und so weiter. Und schliesslich könnten die Kinder bei der Kita Rägäbogä Luminaria-Lichttüten verzieren. «Die offene Jugendarbeit OJA bietet für Teenager diverse Attraktionen und ein Bühnenprogramm mit Nachwuchsbands, Pop-Factory oder Zauberei. Diese Angebote gibt es beim Schreiberschulhaus», schliesst Martina Eggenberger den Reigen an Attraktionen für die ganze Familie am Kreuzlinger Stadtfäscht vom 1. bis zum 3. Juli.