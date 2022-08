Führungswechsel Neuer Leiter von Energie Kreuzlingen steht fest Stefan Wehrli wird neuer Leiter von Energie Kreuzlingen. Am 1. Februar 2023 tritt er die Nachfolge von Guido Gross an.

Stefan Wehrli übernimmt die Leitung von Energie Kreuzlingen. Bild: PD

Den Wirtschaftsinformatiker Stefan Wehrli wählte der Stadtrat als neuen Leiter Energie Kreuzlingen, heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt. Mit Unterstützung eines Personalberatungsunternehmens habe diese Schlüsselposition mit einem erfahrenen und qualifizierten Fachmann erfolgreich neu besetzt werden können.

Stefan Wehrli ist 1976 geboren und zeichnet sich durch Fachkompetenzen in den Bereichen Energiewirtschaft, Prozessoptimierungen und Transformationsprozessen sowie Mitarbeitermanagement aus. Zurzeit ist Stefan Wehrli bei der Optimatik AG, Teufen, als Leiter EDM und Portfoliomanagement tätig.

Guido Gross, aktueller Leiter von Energie Kreuzlingen. Bild: Andrea Stalder

Seine Stelle als Leiter Energie Kreuzlingen tritt Stefan Wehrli am 1. Februar 2023 an. Er wird Nachfolger von Guido Gross, der Ende Mai 2023 in den Ruhestand treten wird. «Der Stadtrat heisst Stefan Wehrli bereits heute willkommen und wünscht ihm viel Freude und Erfolg in seiner neuen Aufgabe.» (red)