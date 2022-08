Festival Kreuzlingen steht drei Tage lang im Zeichen der Jazzmusik Die Jazzmeile fand dieses Jahr auf fünf dezentralen Bühnen statt, was einige freute und andere nicht.

Boogieman Nico Brina in Action. Bild: PD

«Es ist so genial!» René und Lilo Moser sind seit Jahren Besucher auf der Jazzmeile und geniessen das erste Konzert der diesjährigen 15. Ausgabe in vollen Zügen. Der «Boogieman» Nico Brina spielt zusammen mit dem Schlagzeuger Charlie Weibel Hits von Elvis, Bill Haley oder Jerry Lee Lewis. Mitsingen, Tanzen, Mitklatschen gehört bei diesen Evergreens für viele dazu. Zu Gast ist die Jazzmeile am Auftakt-Abend auf dem Vorplatz von Auto Lang.

Die rund 180 Zuschauer sind an der frischen Luft, aber vom grossen Dach geschützt vor Regentropfen. Ein Grill- und ein Getränkestand sorgen für das leibliche Wohl, das Autohaus für die Infrastruktur und die schicke Kulisse. «Es ist gut, dass die Jazzmeile diesmal nicht auf dem Boulevard stattfindet», sagt Lilo. «Hier kann man viel konzentrierter zuhören.» Eine Reihe weiter auf den Bierbänken vor der Bühne sitzt Thomas Gerwig vom Sponsor Raiffeisen. Er sieht das ähnlich: «Ich bin ein Fan der dezentralen Meile, bei der Konzerte auf mehrere Tage und mehrere Locations verteilt sind. Ich würde es begrüssen, wenn es so bliebe.»

Das Raphael Jost Quintett Bild: PD

Die Puristen wollen zurück auf den Boulevard

Der Mitgründer der Jazzmeile, Kurt Lauer, ist vollkommen anderer Meinung: «Ich würde es bedauern, wenn es so bliebe. Von den Auftritten auf dem Boulevard hat die Jazzmeile ihren Ruf und ihren Namen. Das gilt es zu verteidigen, auch wenn nichts gegen einzelne zusätzliche Konzerte im Umfeld spricht.» Andy Hostettler, der den Konzertbesuchern seine Zigarren verkauft, stimmt zu: «Auf dem Boulevard treffen sich viel mehr Leute, die unterschiedliche Punkte ansteuern. Dadurch entsteht der Festivalcharakter.»

Die Rückkehr ins Zentrum ist versprochen

Nach neunzig Minuten Rock ‹n› Roll folgte am Auftaktabend noch Big-Band-Jazz mit dem Raphael Jost Quintett. Abwechslung gab es also auch bei der dezentralen Meile. Der Präsident des Trägervereins Jazzmeile, Eckbert Bohner, verspricht trotzdem:

«In diesem Jahr kann man uns Hasenfüsse nennen, weil wir aus Sorge vor Einschränkungen durch die Pandemie auf einen zentralen Event verzichtet haben, aber 2023 gehen wir wieder auf den Boulevard.»