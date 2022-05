Euphorie Sportstadt Kreuzlingen zündet ein Feuerwerk: Die Handballer feiern den Aufstieg mit Bier und Grill auf dem Parkplatz Nach dem Sieg in Horgen brechen um das künftige NLA-Team des HSC Kreuzlingen alle Dämme. Ihr Erfolg reiht sich ein in eine Serie von Topleistungen der lokalen Teamsportler. Der Stadtpräsident ist stolz.

«Morgens um sechs Uhr sind immer noch 30 Leute bei mir in der Stube gesessen und haben gefeiert.»

Die lange Nacht ist HSC Kreuzlingen-Präsident Patrick Müller anzuhören, als er am Montagmittag das Telefon abnimmt. Seine Spieler hatten am Sonntagabend beim Auswärtsspiel in Horgen den erstmaligen Aufstieg in die Nationalliga A klargemacht. «60 Minuten lang bin ich angespannt durch die Halle getigert und beim Abpfiff brachen dann alle Dämme», schildert Müller seine Eindrücke von dem triumphalen Abend. «Es war echt, echt geil.»

Die Spontanparty auf dem Parkplatz

Drei Cars voll mit Fans hatten die Kreuzlinger in der Halle lautstark unterstützt. Bei der Rückkehr gegen 21.30 Uhr wurde der Parkplatz der Spedition Lebert in Kreuzlingen dann zum Epizentrum der spontanen Aufstiegsfeier. Patrick Müller sagt:

«Wir hatten am Morgen noch auf gut Glück unseren Biertruck und ein paar Grills von der Egelseehalle dorthin gebracht. Falls es denn nötig sein sollte.»

Und wie nötig das war! Nicht nur die mitgereisten Fans und die Spieler trafen sich dort zum improvisierten Fest. Auch zahlreiche Daheimgebliebene folgten dem Aufruf des Vereins in den sozialen Medien. «Jene, die aus dem ersten Car ausgestiegen sind, haben den Biertruck aufgemacht und den Grill angeheizt.»

Vielleicht 250 Feierwütige seien dann zusammengekommen. «Wildfremde Leute sind plötzlich dagestanden.» Sogar ein kleines Feuerwerk wurde in den Kreuzlinger Nachthimmel geschossen, um der überschwänglichen Freude Ausdruck zu verleihen. Wie schon beim Playoff-Heimspiel am Donnerstag wurde es ein richtiges Volksfest, sagt der Vereinspräsident.

Niederbergers viertägiger Sport-Marathon

Mit dabei auf dem Parkplatz war auch Stadtpräsident Thomas Niederberger. Er hatte es sich nicht nehmen lassen wollen, dem künftigen Nationalliga-A-Vertreter noch am Sonntagabend persönlich zu seiner «Wahnsinnssaison» zu gratulieren. Es sei eine superschöne Geschichte, welche der HSC Kreuzlingen hier schreiben konnte. Auf Facebook hat er gepostet:

«Ganz Kreuzlingen ist stolz auf euch!»

Für Niederberger waren die vier Tage seit Auffahrt ohnehin durch seine Sportbegeisterung geprägt. Am Donnerstag besuchte er das Leichtathletik-Meeting und das Handball-Heimspiel, am Freitag bejubelte er den Sieg der Wasserballer gegen Lugano, am Samstag litt er mit dem FC Kreuzlingen mit, welcher den frühzeitigen Aufstieg in die 1. Liga leider nicht packte und am Sonntag verfolgte er per Internet-Livestream wie der HSC Kreuzlingen Historisches bewerkstelligte.

Und noch ist es keine zehn Tage her, als Niederberger vor Ort in Lugano mit dem SC Kreuzlingen den Sieg im Schweizer Cup feierte. «Es ist extrem erfreulich, was die Kreuzlinger Sportler derzeit für Erfolge einfahren können.» Hocherfreut sei er, über deren Leistungen. Für den glühenden FC-St.Gallen-Fan sind die Erfolge der lokalen Teams auch eine Entschädigung für die bittere Cupfinal-Pleite, welche er jüngst im Berner Stadion zu verdauen hatte.

Geniessen in der Villa in Lugano

Zurück zum Handball: «Wir haben einige Jahre auf diesen Moment hingearbeitet», sagt Vereinspräsident Patrick Müller. Die Belastung für alle Beteiligten sei in den letzten Wochen enorm gewesen. Die Spieler hätten alle Blessuren, die Funktionäre seien erschöpft von dem organisatorischen Aufwand. Aber:

«Die Mannschaft hatte sich das Aufstiegsziel selber gesetzt und nun gezeigt, dass sie es wirklich unbedingt wollte.»

Vereinspräsident Müller sagt, er wolle den Erfolg nun erst geniessen und ein wenig sacken lassen. Ausschlafen und Erholen vom Stress der letzten Wochen steht für ihn nun auf dem Programm. Das Team hingegen reist am Mittwoch gemeinsam in einen Kurzurlaub. Die Spieler haben eine Villa am Luganersee gemietet, verrät der Präsident. Und in zwei Wochen beginnen dann bereits die Vorbereitungen für die nächste Saison.