Ersatzwahl Erich Baumann steigt noch einmal in die Hosen: Nach der Gemeinde Bürglen will er nun die Güttinger Schule präsidieren Miran Kaddur tritt nach über acht Jahren im Amt per Ende Schuljahr als Schulpräsident zurück. Für die Ersatzwahl am 27. November fand man einen Bewerber, der in Schule und Politik viel Erfahrung mitbringt.

Erich Baumann stellt sich als Präsident der Güttinger Primarschulgemeinde zur Verfügung. Bild: Urs Brüschweiler

Ende Mai 2019 hatten die Bürglerinnen und Bürgler an der Gemeindeversammlung ihren Gemeindepräsidenten verabschiedet. Acht Jahre stand Erich Baumann für die CVP an der Spitze des Dorfes, trat dann nicht mehr zur Wiederwahl an. Er wollte nach einem gut überstandenen Schlaganfall kürzertreten. Es folgte der Umzug nach Güttingen an den Bodensee. Drei Jahre später steht Baumann hier nun vor der Rückkehr in ein öffentliches Amt. Er kandidiert am 27. November für die Nachfolge des zurücktretenden Güttinger Schulpräsidenten Miran Kaddur. Dieser wird bekanntlich Ende des Schuljahrs 2022/2023 nacht achteinhalb Jahren aufhören.

Für zwei Jahre Schulpräsidium reicht die Energie

Baumann stellte sich im Rahmen der ausserordentlichen Schulgemeindeversammlung vom Donnerstagabend den Anwesenden vor. «Warum kandidiere ich, werden Sie sich sicher fragen», sprach er die Bürgerinnen und Bürger im Saal an. Er sei angefragt worden und habe zugesagt, sagte Baumann. Er schränkte aber sogleich ein, dass er wahrscheinlich nur zwei Jahre bis zum Ende der Legislaturperiode zur Verfügung stehen werde. Er sei nach dem «Schlägli» zwar nicht mehr gleich leistungsfähig wie vorher, weshalb er die enorme Belastung eines Gemeindepräsidiums auch abgegeben habe. «Zum Wohl der Primarschule Güttingen werde ich mich dieser Herausforderung aber stellen.» Er bringt auch einiges an Erfahrung in Sachen Schule mit. Bevor er Gemeindepräsident wurde, sei er sechs Jahre als Schulleiter und 30 Jahre als Lehrer an der Primarschule Bürglen tätig gewesen. In Güttingen ist er schon Mitglied der Rechnungsprüfungskommission der politischen Gemeinde.