Ermatingen «Unbegreiflich, wie man so einzonen kann»: Die Gemeinde hat nach acht Jahren Arbeit ihre Ortsplanungsrevision beraten Nach einer engagierten Diskussion sagen die Ermatinger Stimmberechtigten klar Ja zur Ortsplanungsrevision. Zu reden gaben vor allem die Gebäudeabstände: Die einen wünschen sich mehr, die anderen weniger Grünraum dazwischen.

Blick aus der Luft auf Ermatingen und den Untersee. Bild: Reto Martin (26. Juli 2019)

«Es ist mir wichtig, dass wir heute einen guten Dialog haben.» Das sagt Gemeindepräsident Urs Tobler zu Beginn der ausserordentlichen Gemeindeversammlung am Mittwochabend. 119 Stimmberechtigte sind in die Mehrzweckhalle gekommen. Thema ist die Ortsplanungsrevision, welche die Gemeinde seit 2014 beschäftigt.

Vor drei Jahren hätten die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung bereits über sie befinden sollen, doch es kam anders. Damals hatte Ruedi Kreis zu Beginn des Abends den Antrag gestellt, das Traktandum zu streichen. Er hatte moniert, dass die Anwesenden nur Ja oder Nein sagen könnten und somit keine Änderungen mehr möglich seien. Eine Mehrheit hatte den Antrag unterstützt und so ging das Geschäft zurück an den Absender.

Ablehnung führt zu Planungsunsicherheit

Zweimal konnte die Gemeinde beim Kanton eine Verlängerung beantragen, die zweite läuft Ende Jahr ab. Deshalb sei es dringend, dass sie die Ortsplanung durchbrächten, sagt Tobler.

«Ansonsten bekämen wir vom Kanton ein Reglement, was zu einer gewissen Planungsunsicherheit führen würde.»

Urs Tobler, Gemeindepräsident Ermatingen. Bild: Kevin Roth

Zuletzt habe es noch zwölf Einsprachen gegeben, sagt Tobler. Diese habe der Gemeinderat behandelt und begründet abgewiesen. Gegen diesen Entscheid könnten die Einsprecher beim Departement für Bau und Umwelt (DBU) Rekurs einlegen. «Dann muss das DBU darüber befinden.» Wie es weitergehe, sollte eine Einsprecherin oder ein Einsprecher Recht bekommen, kann Tobler allerdings nicht sagen.

Im Anschluss erklärt er die wichtigsten Anpassungen, unter anderem hätten sie die Gebäudeabstände von vier auf sechs Meter erhöht. Der grössere Abstand zum Nachbarn solle die Wohnqualität erhöhen. Die Abstände sind es denn auch, die im Anschluss an Toblers Präsentation zu reden geben. Zu Wort meldet sich auch Ruedi Kreis, der festhält, dass die Überarbeitung der Ortsplanungsrevision viel gebracht habe. Im Grossen und Ganzen könne er gut damit leben. Einzig die erhöhten Gebäudeabstände von sechs Metern sind ihm ein Dorn im Auge.

«Dabei handelt es sich um eine gravierende Änderung und eine ungerechtfertigte Verschärfung.»

In die andere Richtung geht das Votum von Jörg Singer. Der Ermatinger Architekt hat von 2014 bis 2019 in der Arbeitsgruppe Revision Ortsplanung mitgewirkt und stört sich nun daran, dass der Mehrlängenzuschlag gestrichen wurde. Dieser sieht vor, dass Gebäude mit einer Länge von über 20 Metern einen grösseren Abstand zu den Nachbarn einhalten müssen. Singer sagt, dass man nichts davon habe, wenn man dichter zusammenbaue, im Gegenteil.

«Das führt dazu, dass die Landpreise steigen und damit wiederum die Mieten.»

Die beiden Wortmeldungen veranlassen einen dritten Votanten zur Schlussfolgerung, dass es sich um ein ausgewogenes Reglement handeln muss, das man so akzeptieren sollte. Dafür erntet er spontanen Applaus.

Weitere Wortmeldungen beziehen sich vor allem auf das Wachstum des Dorfs. Eine Frau, die in Triboltigen lebt, sagt, sie sei wegen des Dorfcharakters hierhergezogen. Sie sehe im verdichteten Bauen eine grosse Gefahr. «Es braucht viel Grünraum», sagt sie, «das ist wichtig für die Seele.» Auch ihre Äusserung wird mit Applaus quittiert.

Aussicht auf verbaute Aussicht

Eine weitere Frau stört sich daran, dass das Gebiet Westerfeld in der Wohnzone W2c liegt, wo eine Gebäudehöhe von zwölf Metern zulässig ist. «Und dahinter gibt es Einfamilienhäuser, die nur zehn Meter hoch sind», sagt sie. Tobler erklärt daraufhin, dass das Land bereits seit zehn Jahren eingezont sei und es sich bei den zwölf Metern Höhe um übergeordnetes Recht handle, an das sich die Gemeinde zu halten habe. Es werde aber ein Gestaltungsplan erarbeitet, der eine gute Gestaltung ermöglichen solle. Die Frau sagt dazu: «Es ist mir unbegreiflich, wie man so einzonen kann.»

Nach einer gut zweistündigen Versammlung genehmigen die Stimmberechtigten die Ortsplanungsrevision schliesslich mit 72 Ja- zu 40 Nein-Stimmen.