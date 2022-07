Einweihung Mehr Schulraum mit weichen und runden Formen: Die Erweiterung in Landschlacht ist vollendet Die Primarschulgemeinde Münsterlingen weihte am Samstag mit Schulkindern und der Bevölkerung den erfolgreichen Abschluss der Schulraumerweiterung Landschlacht mit einem stimmigen Fest ein.

Sie führten Besucherinnen und Besucher durch den Neubau, Baukommissionspräsident und Schulbehördemitglied Daniel Flum, Schulpräsidentin Judith Riehmann und Schulleiterin Ursula Knecht. Bild: Manuela Olgiati

Schulschlussfeier und gleichzeitig Einweihungsfest: symbolische Schlüsselübergabe. Am Samstagmorgen auf dem Schulhausplatz ist das rote Band zum neuen Schulgebäude durchtrennt, die Kinder lassen auf dem Schulhausplatz Ballone steigen. Zuvor in der Zelglihalle singen sie ein Mutlied. Baukommissionspräsident Daniel Flum knüpft daran an, dass es beim Neubau Mut zur Veränderung brauchte. Nun blicken Beteiligte zufrieden in die Runde, strahlende Kinderaugen. Erleichterung und Freude am neuen Schulbau sind gross. Flum sagte: «Es gab keine Baueinsprachen.» Fünf Jahre Planung gingen voraus. Flum sagte:

«Es brauchte viel Energie, es wurde viel diskutiert.»

Die Bauleitung habe in Zeiten der Pandemie und einer schwierigen Wirtschaftslage hervorragende Arbeit geleistet. Mehr Platz steht ab Sommer für 148 Schülerinnen und Schüler bereit.

Das grosse Vordach bietet den Kindern Schutz. Zwei Klassenzimmer, Gruppenraum, Bibliothek, Werk- und Lagerraum verbinden das harmonische Raumkonzept. Nach dem Festakt begegnen sich Besucherinnen und Besucher bei einem Rundgang im Treppenhaus. Die Rückmeldungen sind positiv. Ein Vater sagt: «Ich ging selber hier zur Schule, der Neubau hat dazugewonnen.»

Aussenansicht des neuen Schulgebäudes. Bild: Manuela Olgiati

Der Erweiterungsbau liess sich während laufenden Schulbetriebs realisieren, der Rückbau alter Bausubstanz gelang einwandfrei. Flum rollte die Vorgeschichte auf. Im Oktober 2017 begann die Planung, 2018 die Projektvergabe an die Lukas Imhof Architektur GmbH Zürich. Der Baukredit über 4,75 Millionen Franken, den die Stimmberechtigten am 25. August 2019 guthiessen, ist leicht unter Budget. Spatenstich war 2020, 2021 das Aufrichtfest und nach Pfingsten war das neue Gebäude bezugsbereit. Mit Landschlacht verbinde ihn die Geschichte seiner Mutter, sagte Architekt Lukas Imhof: Sie war Lehrerin und unterrichtete einst kurz an dieser Schule. Imhof sagte: «Der Massivbau aus hochwertigen Materialien ist nachhaltig.» Das solide Betonmauerwerk, Eichenholz gerahmte Fenster und Bodenheizung machen es möglich, dass der Bau noch in 100 Jahren schön aussehen kann.

Angenehmes Raumklima

Mit Wasser aus den Erdsonden, das im Winter mit einer Wärmepumpe zum Heizen verwendet wird, gelinge es, im Sommer das Gebäude kühl zu halten. Zudem wurde noch der bestehende alte Gebäudeteil saniert.

Beat Brüllmann, Chef des kantonalen Amts für Volksschule, gratulierte der Primarschulgemeinde Münsterlingen zum gelungenen Bau. Vor allem sollen sich die Schulkinder am Neubau freuen dürfen und diesen nutzen. Dies gebe einem Schulbauvorhaben erst einen Sinn. Brüllmann sagte: «Handeln Sie vorausschauend und geduldig.» Dies öffne neue Perspektiven für einen vielseitigen, lebendigen Schulbetrieb.