EASF Zielen, Treffen und Feiern: Die Armbrustschützen aus dem ganzen Land treffen sich zum Eidgenössischen in Neuwilen Rund 850 Aktive erwarten die Organisatoren vom 7. bis 17 Juli auf der Anlage Bäärenmos. Eine oder einer unter ihnen wird am Schlusstag zur Schützenkönigin oder zum Schützenkönig gekrönt.

OK-Co-Präsident und Präsident des Thurgauer Armbrustschützenverbandes Roland Ravelli mit der Armbrust auf der Anlage des ASV Bürglen. Bild: Urs Brüschweiler

Sie rechnen mit 50'000 Schuss in den zehn Tagen. Die Pfeile bringen die Schützen selber mit, aber mindestens so viele Scheiben müssen die Organisatoren zur Verfügung halten. Und das ist bei weitem nicht die grösste Herausforderung für die Veranstalter des Eidgenössischen Armbrustschützenfestes, das vom 7. bis zum 17. Juli in Neuwilen stattfinden wird. «Wir sind gut auf Kurs mit den Vorbereitungen», sagt OK-Co-Präsident Roland Ravelli. Die rund 850 erwarteten Schützen aus dem ganzen Land dürfen sich auf perfekte Anlagen im Bäärenmos freuen, verspricht er.

Vor einer Woche fand der Spatenstich statt. Bis zum Eröffnungstag werde nun die Infrastruktur aus dem Boden gestampft, erzählt Ravelli. Neben den vorhandenen 16 Scheibenzügen müssen 20 Zusätzliche erstellt werden. Dazu muss das Terrain geebnet und der Boden betoniert werden. Schiessbüro, Schiesszelt, Umkleidekabinen, Waffenlager, Festwirtschaft und und nicht zuletzt ein Campingplatz mit Duschcontainer gilt es noch zu bauen und einzurichten.

Planungen laufen seit 2018

Seit 2018, als der Thurgauer Armbrustschützenverband den Zuschlag für die Ausrichtung des Eidgenössischen 2022 erhalten hat, laufen die Planungen. Mit Corona kam die Unsicherheit, doch seit Februar ist klar: Das grosse Schützenfest, das nur alle drei Jahre stattfindet, ist in trockenen Tüchern.

OK-Co-Präsident Roland Ravelli, Bau-Chef Markus Eugster und OK-Co-Präsident Andreas Häberli beim Spatenstich im Bäärenmos. Bild: PD

Frauenfeld war ursprünglich auch im Rennen als Austragungsort, erzählt Roland Ravelli. Da jedoch das Open Air zur selben Zeit stattfindet, entschied man sich dann für Neuwilen. «Im Bäärenmos haben wir zudem schon eine grosse Anlage und eine Festhalle», sagt der OK-Co-Präsident. Von morgens bis abends wird hier jeden Tag während sieben bis acht Stunden geschossen.

Moderne Sportart mit Tradition

Die Armbrustschützen verstehen sich als grosse Familie, sagt Ravelli, der auch Präsident des kantonalen Verbandes ist. Im Thurgau üben rund 120 Aktive in sieben Vereinen den historisch angehauchten Sport aus. Aber neben aller Tradition wird stets betont, dass es eine moderne Präzisionssporart sei. Ravelli sagt:

«Die heutige Armbrust ist ein Hightechgerät. Es gibt nichts Genaueres.»

Mentale Stärke und Konzentrationsfähigkeit entscheiden über Treffsicherheit oder Misserfolg.

Es werden noch Helfer gesucht Das Eidgenössische Armbrustschützenfest (EASF) findet vom 7. bis 17 Juli in Neuwilen in der Gemeinde Kemmental statt. Am ersten Sonntag gibt es um 10.30 Uhr einen Festumzug zum Schiessgelände Bäärenmos. Der offizielle Festakt mit Fahnenübergabe findet um 12 Uhr statt. Am Schlusstag um 13 Uhr wird beim Festabsenden der eidgenössische Schützenkönig gekrönt. Am 8., 9., 13., 15. und 16. Juli bietet das EASF ein Unterhaltungsprogramm mit Livebands. Leider seien noch einige Lücken bei den Helfereinsätzen offen, insbesondere in der Festwirtschaft. Freiwillige können sich über die Website easf2022neuwilen.ch melden. (ubr)

Obwohl der Thurgauer Verband – der kleinste unter den fünf Teilverbänden im Land – der aktivste sei, was Wettkämpfe anbelangt, kämpft man auch hier mit Mitgliederschwund und Überalterung. «Wir hoffen natürlich, dass von dem Grossanlass etwas hängenbleibt.» Das Eidgenössische sieht man auch als Plattform für die Nachwuchsförderung. Ravelli, der in seinem 51. Jahr als aktiver Schütze steht, sagt:

«Wir wollen das Armbrustschiessen für Junge attraktiver machen und versuchen, sie für unsern Sport zu begeistern.»

In Neuwilen wird es darum ein spezielles Angebot für Jungschützen ab zehn Jahren geben. Gleichzeitig jedoch sind die Armbrustschützen aber auch stolz darauf, dass ihre Sportart eben für alle offensteht. Es gibt aktive Schützen mit über 90 Jahren. Frauen und Männer sind in Wettkämpfen nicht getrennt.

Bundesräte haben abgesagt

Eingeladen ans Eidgenössische wurden auch die Bundesräte Amherd und Cassis. «Beide haben aber abgesagt», sagt Ravelli. Das sei zwar schade, jedoch wäre der Zusatzaufwand für die Organisation ihrer Besuche auch beträchtlich gewesen. Das erweiterte OK mit 42 Personen leiste so schon sehr viel. Und deren Aufwand ist in den 8500 budgetierten Helferstunden gar nicht miteingerechnet. An Promis mangelt es dem Eidgenössischen auch so nicht. Regierungspräsidentin Monika Knill ist Ehrenpräsidentin des Anlasses, beim Promischiessen werden sich unter anderem Triathlon-Olympiasiegerin Nicola Spirig und Schwingerkönig Arnold Forrer an den Schiessstand wagen.

Eine Königin oder einen König werden die Armbrustschützen am Schlusstag ebenfalls mit einem goldenen Lorbeerkranz auf dem Haupt küren. Allerdings erhält er oder sie keinen Muni. Der teuerste Preis im 60'000 Franken schweren Gabentempel ist eine Uhr im Wert von 8800 Franken.