Abendunterhaltung Lachen, feiern und staunen: Endlich wieder Turnshow im Kemmental Die turnenden Vereine Alterswilen und Neuwilen zeigen in der Mehrzweckhalle Alterswilen eine unterhaltsame Show mit dem Motto «wohnGEMEINschaft». Es folgen zwei weitere Aufführungen am Freitag und Samstag.

Der TV Neuwilen zeigt seine Show. Bild: Manuela Olgiati

Voll besetzt waren die Tischreihen in der Mehrzweckhalle in Alterswilen an der Turnshow-Premiere am Samstagabend. 500 Gäste im Saal spenden kräftigen Applaus. Auf der Nebenbühne spielt sich das turbulente Leben in einer Wohngemeinschaft ab. Zu den einzelnen Szenen wird viel gelacht. Die Turnerinnen und Turner zeigen schauspielerisches Talent. Sie setzen ihr Abendunterhaltungsprogramm kreativ und humorvoll um. Da erscheint auch Hausi Leutenegger in der Person von Roger Lippuner auf der Kemmentaler Bühne.

Der Männerturnverein mit einer kraftvollen Darbietung. Bild: Manuela Olgiati

OK-Chef Jürg Hahn spricht von Turnerkollegen, die tüchtig mithalfen, die Halle in einen Festsaal zu verwandeln. Die Kaffeestube ist für viele Gäste bereit, die Bar im Zelt auf dem Schulhausplatz aufgestellt. Hahn sagt:

«Endlich findet der beliebte Anlass nach der Pandemie wieder statt.»

In der Pause können Besucherinnen Erinnerungen an Gemeinsamkeiten mit einem Foto festhalten.

Der Damenturnverein führt seine Darbietung auf. Bild: Manuela Olgiati

250 Turner machen mit

Gezeigt wird ein Ausflug durch das breite Angebot der zwölf verschiedenen Abteilungen des Damen-, Frauen und Männerturnvereines Alterswilen sowie des Turnvereines Neuwilen. Showtime zu mitreissender Musik. Gezeigt wird die bunte Vielfalt gegen Langeweile. Die Frauen von Turnleiterin Esther Hahn präsentieren Fahrspass zum Thema «Bicycle». Im Licht der Scheinwerfer stellen sich bereits zu Beginn der Turnshow die rund 250 Turnerinnen und Turner vor. Es folgen in einer originellen Choreografie Darbietung um Darbietung der einzelnen Abteilungen. Die Mukis bauen turnerisch ein Haus aus Würfeln auf. Väter stellen sich mit ihren Kindern als «Turnvereingoofe» vor. Die Turner brillieren mit einer atemberaubenden Darbietung. «Ächti Arbät» heisst das neueste Programm der Kemmentaler Akrobatikgruppe Triangel. Die Truppe mit Sara Forster, Roman Steuble und Andreas Koller zeigt dazu Turnen in Perfektion. Sportlich das Pendant bilden die Männerturner, die ebenso am Mikrofon ein Lied singen.

Die Akrobatikgruppe Triangel zeigt Turnen in Perfektion. Bild: Manuela Olgiati

Kurzweilig und amüsant

Die Jugi der Nationalturner zeigt einen bunten Mix an Turnsport. Das Geräteturnen schwingt sich elegant an Turngeräten mitten im Saal auf die Bühne. Zum Abschluss zeigen Turnerinnen und Turner eine rassige Tanzeinlage. Klar, will das Publikum davon mehr sehen.