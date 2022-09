Altnau Drei Medaillen für den Verdienst am Apfeldorf: Altnau zeichnet drei Männer aus Mit dem Herbstmarkt und der Auszeichnung der Altnauer Medaille haben die Apfelwochen ihren Abschluss gefunden.

Glückliche Gewinner: Christoph Blaser, Erich Wattinger und Georg Görner mit Hans Feuz und Apfelkönigin Katja Stadler. Bild: Barbara Hettich

Das Wetter war nicht prachtvoll für einen Herbstmarkt. Mal schien die Sonne, dann regnete es wieder. Doch davon liessen sich weder die Marktfahrer noch die Besucher am vergangenen Samstag gross beeindrucken. Die Stimmung war bestens, die Marktstände waren gut geschützt und die Festivitäten wurden im Martinshaus abgehalten. Altnau Tourismus mit Gemeinderätin Moni Brauchli-Wick an der Spitze hat Erfahrung bei der Umsetzung des Anlasses: Die Altnauer Apfelwochen mit abschliessendem Herbstmarkt wurden bereits zum 24. Mal durchgeführt.

Engagement für das Apfeldorf

Während zweier Wochen hat sich in Altnau alles um den Apfel gedreht. In den Restaurants standen Apfelspeisen auf dem Menuplan, es wurde gemostet und mit Velo oder Kutsche durch die Apfelplantagen gefahren. Zwei Tonnen Äpfel haben die Altnauer Produzenten in diesen Wochen zum Kosten verteilt. Höhepunkt am Herbstmarkt ist jeweils die Vergabe der Altnauer Medaille. «Die Vorschläge kommen aus der Bevölkerung», erklärt Gemeindepräsident Hans Feuz und ehrte die diesjährigen Gewinner.

In der Kategorie Einzelperson durfte Christoph Blaser eine Medaille entgegennehmen. Er hat 20 Jahre mit den Altnauer Korbballern in der Nati A gespielt, war danach Trainer und hat die Vereinsgeschichte aufgearbeitet, begonnen 1973, als Altnau in die höchste Schweizer Liga aufgestiegen ist. «Eigentlich wollte ich die Geschichte anhand von gesammelten Zeitungsausschnitten nur digitalisieren», sagt er. Entstanden ist eine Website und ein 540 Seiten starkes Buch, das im Mai erschienen ist. 3000 Stunden hat Blaser in dieses Werk gesteckt.

In der Kategorie Vereine wurde der Altnauer Segel- und Motorbootclub mit Präsident Georg Görner ausgezeichnet. In der Kategorie Gewerbe ging die Medaille an die Metzgerei Wattinger. Zum 10. Mal hat Erich Wattinger zur «Metzgers Metzgete» eingeladen.