Versammlung 18'000 Franken für soziale Projekte: Kirchgmeinde spendet mehr als veranschlagt Die Versammlung der Katholischen Kirchgemeinde Altnau-Güttingen-Münsterlingen hat die Behörde neu bestellt.

Die Kirchbehörde: Anita Artho, Gerhard Rothammer, Claudia Timogan, Ivan Juric, Kurt Früh, Josef Stieger und Präsident Otto Braun.

«Wir setzen die uns zur Verfügung stehenden Mittel verantwortungsbewusst ein», sagte Kirchenpräsiden Otto Braun an der Rechnungsgemeinde von katholisch Altnau-Güttingen-Münsterlingen, zu der er am Dienstagabend 44 Stimmberechtigte im Martinshaus in Altnau begrüsste. Rechnungsführerin Christina Dünner konnte denn auch erfreuliche Zahlen präsentieren. Die Rechnung 2021 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 205547 Franken. Dies bei einem Gesamtaufwand von knapp 1,9 Millionen Franken und einem Steuerfuss von 16 Prozent.

Vom Ertragsüberschuss werden 18'000 Franken an soziale Projekte gespendet – auf Antrag einer Versammlungsteilnehmerin 2000 Franken mehr als die Kirchbehörde ursprünglich veranschlagt hatte. Die restlichen 18'7547 Franken werden dem Eigenkapital zugewiesen. Dieses beläuft sich per Ende 2021 auf rund 6 Millionen Franken.

Mehr spenden und die Steuern senken?

Bei dieser komfortablen Ausgangslage sollte die Behörde ihre Finanzkompetenz betreffend Spenden vermehrt ausschöpfen, forderte ein Stimmbürger. Eine andere Stimmbürgerin forderte, mehr Geld in die Umweltverträglichkeit der kirchlichen Liegenschaften zu investieren. Die Behörde werde dies und auch eine weitere Steuersenkung in ihre Planung miteinbeziehen, sagte dazu der Kirchenpräsident. Er gab auch zu bedenken, dass die Kirche in Altnau sanierungsbedürftig sei und der Innenraum der Münsterlinger Klosterkirche eine Auffrischung benötige.

Mit 42 von 43 massgebenden Stimmen wurde Otto Braun für die neue Amtsperiode 2022 bis 2026 in seinem Amt als Kirchenpräsident bestätigt. Ebenfalls mit Glanzresultaten wurden in die Kirchbehörde gewählt: Anita Artho (bisher), Kurt Früh (bisher), Gerhard Rothammer (bisher), Ivan Juric (neu), Claudia Timogan (neu) und Josef Stieger (neu). Nicht mehr zur Wahl angetreten sind Josef Fleischmann, Rosa Mari Buholzer und Christina Dünner. Christina Dünner werde die Rechnung der Kirchgemeinde weiterführen, da ihr Pensum aber mehr als 15 Prozent betrage, dürfe sie gemäss neuer Kirchenverfassung nicht mehr Mitglied der Behörde sein. «Wir bedauern das sehr», sagte Braun.

Als Rechnungsrevisoren wählte die Versammlung Heinz List (bisher), Stefan Vogel (bisher) und Tomislav Predovan (neu). Als Urnenoffizianten wurden gewählt: Ulrike Kolb-Messmer (bisher), Viktor Schmid (bisher), Brigitta Seiz (bisher), Rosa Mari Buholzer (neu) und David Contardo (neu).