Bewegung «Jeder Mensch kann Yoga üben, solange er atmen kann»: Im Moschtihuus in Horn zieht im April ein Yogastudio ein Isabelle Signer zieht im April mit ihrem Yogastudio ins «Moschtihuus» an der Tübacherstrasse 19. Auch der bisherige Standort mit Seesicht habe ihr sehr gut gefallen. Wegen der Pandemie und Lockdowns wurde Signer aber irgendwann die Miete zu hoch.

Isabelle Signer in ihrem jetzigen Studio an der Seestrasse in Horn. Bild: Alain Rutishauser

Isabelle Signer hat ein Yogastudio an der Seestrasse in Horn. Im April zügelt sie aber ins «Moschtihuus» gleich beim Bahnhof Horn. «Ich bin schon ganz aufgeregt und würde am liebsten jetzt schon alle Neuigkeiten verraten. Man darf sich jedenfalls aufs neue Studio freuen», sagt Signer. Am neuen Standort werden neben ihr eine Physiotherapeutin, eine Osteopathin und eine Ergotherapeutin eingemietet sein.

Vor rund fünf Jahren hat sie bei ihrem damaligen Arbeitgeber in Roggwil die Möglichkeit bekommen, die Ausbildung zur Yogalehrerin zu absolvieren. «Ich habe mir damit einen Traum erfüllt und kann meine Leidenschaft voll ausleben», schwärmt Signer. Vor drei Jahren bezog sie dann das Studio an der Seestrasse direkt am Bodensee.

Wegen der Pandemie sei jedoch irgendwann die Miete zu hoch geworden: Signer musste mehrmals das Studio schliessen und die Klassen waren schlechter besucht. Also kündigte sie vor einem Jahr den Vertrag per Ende März 2022. «Das werde ich definitiv vermissen. Aber schön war, als die Leute zu mir sagten ‹Wir kommen ja nicht wegen des Studios oder der Aussicht, sondern wegen dir.›» Der neue Standort sei dafür zentraler gelegen, im Parterre beim Bahnübergang, und sei so auch sichtbarer von der Strasse her.

«Yoga ist für alle, auch für Männer»

Signer unterrichtet eine bunte Mischung an Yogaschülerinnen und -schülern, von jungen Erwachsenen bis hin zu Rentnern – jedoch bisher vorwiegend Frauen. «Es kommen aber auch immer mehr Männer. Ich unterrichte teils auch ganze Firmen, beispielsweise nach dem Feierabend oder über den Mittag, die bei mir Ruhe und Erholung suchen», sagt Signer.

Ihr sei es wichtig, dass Yoga für alle sei, bis ins hohe Alter. Es helfe, beweglicher zu werden, diene der Sturzprophylaxe und baue Kraft auf. Ein Guru habe einst gesagt: «Jeder Mensch kann Yoga üben, solange er atmen kann.» Signer hat deshalb auch keine Leistungsklassen, jeder könne jede Klasse besuchen und es gebe keine Übung oder Körperstellung, sogenannte Asana, die jemand nicht mitmachen könne. «Manche machen dann eben die anspruchsvollere Variante, lösen beispielsweise ihr Knie vom Boden, andere lassen das Knie eben am Boden. Es soll für alle passen», sagt Signer.

Am neuen Standort im «Moschtihuus» seien mehrere Projekte geplant, für die der Studioinhaberin in letzter Zeit die Energie gefehlt habe. «Zum Beispiel themenbezogene Workshops oder spezifische Yogaklassen für gewisse Beschwerden oder Altersgruppen», erklärt Signer. Voraussichtlich im Mai werde sie gemeinsam mit den anderen Therapeutinnen einen Tag der offenen Tür veranstalten.