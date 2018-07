Betonwasser fliesst in Bach: Hunderte Fische und Krebse verenden in Niederuzwil

Während Bohrarbeiten ist am Montag in Niederuzwil eine Zuleitung zum Uze-Bach beschädigt worden. Mehrere Minuten lang ist dadurch Betonwasser in die Uze geflossen und hat diese verschmutzt. Mehrere hundert Fische und Krebse verendeten.