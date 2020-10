Besucherzahl unter den Erwartungen: Auf das kommende «Pätch»-Wochenende werden Anpassungen gemacht Die Veranstalter der «Olma light» ziehen nach dem ersten Wochenende Bilanz: Trotz guter Stimmung bei den Besuchern und Ausstellern liegt die Besucherzahl unter den Erwartungen. Auf das kommende Wochenende sind Anpassungen geplant.

Mit etwas mehr als die Hälfte der Kapazität liegt die Besucherzahl nach den ersten drei Tagen unter den Erwartungen der Veranstalter. Bild: Michel Canonica

Die Stimmung sei an den ersten drei Messe-Tagen fröhlich und entspannt gewesen. «Am Freitag und Samstag verzeichnete «Pätch» ein überdurchschnittlich junges Publikum, am Sonntag durften viele Familien und Paare begrüsst werden», melden die Veranstalter in ihrer Mitteilung. Überraschenderweise seien nicht alle verkauften Tagestickets effektiv genutzt worden:

«Mit etwas mehr als der Hälfte der maximal möglichen Personen liegt die Besucherzahl nach den ersten drei Messetagen unter den Erwartungen.»

5000 Besucher könnten täglich auf dem Gelände der «Pätch» empfangen werden. Die im Vergleich zu einer Olma tiefen Besucherzahlen, würden auch die Aussteller spüren:

«Einigen Ausstellern fehlte die angestammte, traditionelle Messekundschaft.»

Abstände nicht immer eingehalten

Die Rückmeldungen zum Schutzkonzept seien positiv gewesen. Am Samstagabend mussten Sofortmassnahmen eingeleitet werden, da die Abstände nicht immer eingehalten wurden: «An kritischen Standorten wurde zusätzliches Securitas-Personal eingesetzt und die Patrouillen verstärkt. Der Eingang der Messe wurde aus Sicherheitsgründen vorzeitig geschlossen.»

Online-Ticketkauf als Hemmschwelle

Für das zweite Wochenende soll ab Samstagnachmittag eine Tageskasse eingeführt werden: «Die Messeleitung erhielt nach Messebeginn zahlreiche Rückmeldungen, dass der reine Online-Ticketkauf für gewisse Besuchergruppen eine Hemmschwelle darstellt», teilt die Messeleitung mit.

Die Besucherinnen und Besuchern haben somit neu die Möglichkeit, für das kommende Wochenende Tickets bargeldlos direkt an der Tageskasse zu kaufen. Ausserdem werden weitere Massnahmen zur punktuellen Verbesserung der Sicherheit geprüft.