Best-of 2021 Obduktion, Freikörperkultur, Olma-Baustelle: Das sind die 10 packendsten Reportagen des Jahres 2021 aus der Ostschweiz zum Nachlesen Wie ist es, jeden Tag Leichen zu sehen? Weshalb pilgern Menschen aus der Ostschweiz über die Grenze nach Vorarlberg, um der Freikörperkultur zu frönen? Und wie kam es dazu, dass die Schweizer Armee einen Skilift in Degersheim sprengte? Unsere Journalistinnen und Journalisten waren unterwegs, um packende Reportagen für Sie zu realisieren. Unser Best-of.

Eine Leiche wird obduziert

Wie findet man heraus, woran ein Mensch gestorben ist? Die Ärztinnen und Ärzte sowie die Fachpersonen der St.Galler Rechtsmedizin untersuchen jährlich rund 300 aussergewöhnliche Todesfälle. Sheila Eggmann hat eine Obduktion begleitet.

Was passiert eigentlich nachts im Migros-Neumarkt?

Wenn sich die Türen des Migros-Neumarkts in St.Gallen schliessen, geht für viele Menschen die Arbeit erst so richtig los. Raphael Rohner hat eine Nacht mit Sicherheitsangestellten, Reinigungsequipen und Bäckern verbracht – seine Eindrücke:

Olma-Baustelle mit dem grössten Kran der Schweiz

Ein 1300-Tonnen-Kran überdeckte in St.Fiden das Ostportal des Rosenberg-Autobahntunnels mit 65 Tonnen schweren Betonelementen. Der grösste Kran der Schweiz platzierte in St.Gallen tonnenschwere Betonträger zentimetergenau über die gesperrte Autobahn. Hier wird später die neue Olma-Halle 1 zu stehen kommen. Sandro Büchler war eine Nacht lang auf der Baustelle dabei.

Ein Augenschein, wenn der Metzger kommt

Seit Sommer 2020 sind Hoftötungen in der Schweiz erlaubt. Um den Tieren den Transport in den Schlachthof zu ersparen, werden sie auf dem Bauernhof betäubt, getötet und entblutet. Erst dann wird der leblose Körper zum Schlachtbetrieb gebracht. Immer mehr Tierhalter lassen auf diese Art töten. Noemi Heule war bei einer Hofschlachtung dabei.

Entspannung und Ruhe pur – nackt am Rheindelta

Im Rahmen unserer Serie «Bodensee-Sommer» haben wir auch mehrfach einen Blick über die Grenze geworfen. Annina Flaig beispielsweise besuchte die FKK-Badi im vorarlbergischen Hard. Sie traf Menschen, die überzeugt sind: Freikörperkultur ist heilsam für Körper und Seele. Und das Normalste, was es auf dieser Welt gibt. Die Reportage:

St.Gallen: Gewalt im Ausgang

Zwei Tote innerhalb von zwei Monaten: In St.Gallen machten im Spätsommer Gewaltdelikte auf offener Strasse Schlagzeilen. Was geht im Ausgang auf St.Gallens Strassen wirklich ab? Weshalb haben Partygänger Messer dabei? Und was sagen junge Menschen zur Frage, ob sie sich im Ausgang überhaupt noch sicher fühlen? Sabrina Manser schildert ihre Eindrücke:

Flammenhölle in Griechenland

Jeder trank fünf bis sechs Liter Wasser pro Tag: Im Sommer gelangten ein Team der Humanitären Hilfe Schweiz sowie Schweizer Soldaten in Griechenland zum Einsatz. Auslöser: Am Mittelmeer wüteten die heftigsten Waldbrände seit Jahrzehnten. Reporter Raphael Rohner war dabei – seine Schilderungen in Wort, Bild und Video:

Vorarlberg im Lockdown

Corona hatte die Ostschweiz auch dieses Jahr im Griff. In Österreich kam es sogar wieder zu einem Lockdown – dem vierten seit Ausbruch der Pandemie. Leergefegte Gänge im Messepark Dornbirn, müde und lustlose Blicke, Ärger über die Regierung: Alain Rutishausers Beobachtungen finden Sie hier:

Wenn die Armee einen Skilift sprengt

In Degersheim stand bis vergangenen August ein Skilift aus dem Jahr 1972. Bereits seit vier Jahren war er nicht mehr in Betrieb. Schliesslich wurde entschieden, ihn zu sprengen. Die Schweizer Armee schritt zur Tat, beobachtet von Alain Rutishauser und Raphael Rohner.

Mondholz aus Gossau für die St.Galler Kathedrale

Der Dachstuhl der St.Galler Kathedrale ist eine Welt für sich. Einmal pro Jahr wird dort kräftig geputzt. Weil die Stege nicht mehr sicher waren, wurden sie diesen Herbst durch Bretter aus Mondholz ersetzt – Holz also, das eine Woche nach Vollmond im Gossauer Buchenwald geschlagen worden war. Christina Weder konnte die Arbeiten begleiten: