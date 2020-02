Kathi-Streit geht vors Bundesgericht: Stadt Wil zieht Entscheid zur Schule St.Katharina weiter

Der Stadtrat erhebt Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts in Sachen Nachtrag I zum Schulvertrag mit der Stiftung Schule St.Katharina. Insbesondere stellt er die Beurteilung des Verwaltungsgerichts in Frage, die Schule St.Katharina gelte mit dem Nachtrag nicht mehr als private, sondern als öffentliche Schule. Für die Schülerinnen in der Stadt Wil soll sich vorläufig nichts ändern.