Berneck: Kind bei Unfall verletzt Am Mittwoch ist es kurz nach 7 Uhr auf der Bahnstrasse zu einem Unfall zwischen einem Lieferwagen und dem Fahrrad eines 12-jährigen Jungen gekommen. Dieser verletzte sich leicht.

Der 12-Jährige zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. (Bild: Kapo SG)

(kapo/bro) Ein 60-jähriger Mann war am Mittwochmorgen mit seinem Lieferwagen von Heerbrugg in Richtung Berneck Zentrum unterwegs, schreibt die Kantonspolizei St.Gallen am Mittwoch in einer Mitteilung. Gerade als er rechts in die Gemperenstrasse einbiegen wollte, kam ihm ein 12-jähriger Junge auf dem Velo entgegen, welcher gemäss Polizei auf dem Trottoir fuhr.

Es kam zur Kollision zwischen dem Lieferwagen und dem Velo des Jungen. Das Kind verletzte sich bei dem Unfall leicht, die Rettung flog es ins Spital, heisst es weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2'000 Franken.