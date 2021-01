Berg Tanzstunden per Video: Wegen Corona stellt Roundabout um Die Hip-Hop-Tanzgruppe Roundabout aus Berg trainiert trotz Corona weiter. Wöchentlich treffen sich die Tänzerinnen per Videochat.

Die Roundabout-Hip-Hop-Gruppe aus Berg bei einem Auftritt. Bild: PD

Die Roundabout-Youth-Gruppe in Berg tanzt auch in Coronazeiten weiter. Jedoch nicht wie gewöhnlich im Medienraum der Mehrzweckhalle, sondern per Videochat. «Bereits im Lockdown im Frühling sind wir auf virtuelle Trainings umgestiegen», sagt Hauptleiterin Desirée Bauer.

Nach dem ersten Lockdown bis vor kurzem konnten die Tanzstunden wie gewöhnlich stattfinden. Natürlich mit gewissen Schutzmassnahmen. «Wir trugen alle Masken und haben am Boden Markierungen angebracht, damit der Abstand zwischen den Tänzerinnen gewährt wurde», sagt Bauer, die bereits sieben Jahre im Roundabout als Leiterin aktiv ist.

Gemeinsame Trainings per Video

Da die zweite Gruppe der Teilnehmerinnen älter als 16 Jahre ist, haben sie wieder auf den Livestream umgestellt. Wöchentlich treffen sich die Hip-Hop-Tänzerinnen nun auf Zoom und führen Kraft- sowie Dehnübungen aus. Choreografien seien über Videoanruf nur schwer zu erklären, weshalb der Fokus auf der Technik liege.

Statt einer Stunde dauert das Training jedoch nur noch 40 Minuten. Zudem findet die Tanzstunde der zwei Gruppen gemeinsam über Zoom statt. Vor Corona hat die Gruppe der Mädchen aus der ersten und zweiten Oberstufe zuerst trainiert und danach die ältere Gruppe mit Tänzerinnen bis 20 Jahre. Die Teilnehmerinnen sollen jedoch den Wunsch geäussert haben, auch online zwei einzelne Trainings zu erhalten. «In Zukunft werden wir wieder einzelne Stunden für jede Gruppe in Betracht ziehen», sagt Bauer.

Desirée Bauer, Hauptleiterin Roundabout Bild: PD

Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen seien aber äusserst positiv. «Die Mädchen freuen sich sehr über die Weiterführung der Trainings», sagt die 20-Jährige. Denn Roundabout sei für die jungen Frauen viel mehr als ein Hobby. Nebst dem Tanzen diskutiert die Gruppe in einem gemütlichen Teil verschiedene Themen und teilt ihre Gedanken. Die Leiterin sagt:

«Die Gemeinschaft steht bei uns an erster Stelle.»

Umso wichtiger sei es deshalb in solchen Zeiten, in denen der soziale Austausch fehle, dass die Trainings weiterhin stattfinden. Trotzdem fehlen persönliche Treffen, meint Bauer. «Es ist schwer zu erkennen, wie es den Mädchen wirklich ergeht.»