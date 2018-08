Bereits eine Tonne toter Äschen im Rhein Der Rhein wird von Tag zu Tag wärmer. Jetzt hat ein grösseres Fischsterben eingesetzt. Die Kantone ergreifen Massnahmen und informieren heute über ihr Vorgehen.

Fische - insbesondere Forellen und Äschen - ertragen keine hohen Wassertemperaturen. (Bild: Ralph Ribi/Archiv)

(pd/red) 27,6 Grad Wassertemperatur sind zu viel: Im Rhein bei Schaffhausen hat ein grösseres Fischsterben eingesetzt. Bis jetzt wurde eine Tonne toter Äschen aus dem Wasser gezogen. Die Behörden hoffen nun, dass es nicht so schlimm wird wie 2003.

"Es sind keine schönen Bilder", fasst Andreas Vögeli, Departementssekretär beim Kanton Schaffhausen, am Montag zusammen. In einer Kiste am Rheinfall-Ufer liegen Dutzende toter Äschen aufgeschichtet. Etwas weiter oben am Fluss, beim Lindli in Schaffhausen, treiben die Fische in Seitenlage im Wasser.

"Es ist das eingetroffen, was wir befürchtet haben", sagte Vögeli weiter. Die Massnahmen, die ergriffen worden seien, würden nicht mehr ausreichen. Die Temperaturen seien einfach zu hoch.

Unter der Hitze leiden vor allem die kälteliebenden Äschen. Ab 23 Grad zeigen diese Fische erste Stresssymptome. Bei 24 bis 25 Grad wird es heikel - diese Temperatur ist im Rhein längst erreicht. Momentan hat er je nach Standort bis zu 27,6 Grad.

folgt mehr...