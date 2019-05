Video Der neu gewählte Ständerat Beni Würth im ersten Interview: «Bei regionalen Themen stehen Paul Rechsteiner und ich zusammen» Die Sensation beim zweiten Wahlgang der Ersatzwahlen für den St.Galler Ständerat bleibt aus. Benedikt Würth erhält die meisten Stimmen und gewinnt die Wahl. Damit tritt der CVP-Mann die Nachfolge von Karin Keller-Sutter (FDP) an. Alexandra Pavlovic

Der neu gewählte St.Galler Ständerat Benedikt Würth (CVP). (Bild: Keystone/Gian Ehrenzeller)

CVP-Kandidat Benedikt Würth ist neuer St.Galler Ständerat. Würth erhielt 50'669 Stimmen.

Auf dem 2. Platz liegt Suzanne Vincenz-Stauffacher. Sie erhielt 36'550 Stimmen. Mike Egger bekommt 27'146 Stimmen, der parteilose Andreas Graf 8113 Stimmen.

Die Wahlbeteiligung der St.Galler Bevölkerung lag bei 39.64 Prozent. 125’116 Wahlzettel wurden abgegeben.

Ständerats-Ersatzwahlen, 2. Wahlgang gewählt

Wer sich eine politische Überraschung bei den heutigen Ersatzwahlen um den freien St.Galler Ständeratssitz erhofft hat, wurde enttäuscht. CVP-Kandidat Benedikt Würth ging als Favorit ins Rennen und entscheidet die Wahl schliesslich für sich. FDP-Frau Susanne Vincenz-Stauffacher belegte mit 36’550 Stimmen den zweiten Platz. SVP-Mann Mike Egger ergatterte sich mit 27’146 schliessen Platz 3. Der parteilose Andreas Graf erhält die wenigsten Stimmen. Lediglich 8113 Personen stimmten für ihn.

Die Wahlbeteiligung der St.Galler Bevölkerung war auch im zweiten Wahlgang nicht sehr hoch. Von 315’650 Wahlberechtigten gaben lediglich 125’116 ihren Wahlzettel ab. Das macht eine Wahlbeteiligung von 39.64 Prozent aus.

Das Interview mit dem Sieger

Benedikt Würth bereits früh an der Spitze

Dass CVP-Mann die Wahl für sich entscheiden würde, war bereits nach dem dritten Zwischenresultat deutlich. Bei der Auszählung von 62 von 77 Gemeinden erhielt Würth 28'989 Stimmen und war damit an der Spitze. Susanne Vincenz-Stauffacher bekam 21'010 und Mike Egger 18'577.

Obwohl Vincenz-Stauffacher den Sieg verpasst hat, ist sie dennoch glücklich: «Es hat sich ausgezahlt, dass ich nahe bei den Leuten war.» Die dadurch gewonnene Bekanntheit im ganzen Kanton nehme sie gerne mit in den Nationalratswahlkampf, so die FDP-Frau.

Und auch Mike Egger ist trotz Niederlage sichtlich gut gelaunt. Man habe einen guten und engagierten Wahlkampf betrieben. «Wir konnten uns nochmals etwas verbessern. Und mit wenig Mittel haben wir ein gutes Resultat erzielt.» Auf die Frage, ob er sich mehr erhofft hatte, sagt Egger: «Wir sind in dem Rahmen, in welchem wir uns das etwa vorgestellt haben. Was wir mit 10'000 Franken in beiden Wahlgängen erreicht haben, ist doch sehr erfreulich.»

Die Verkündung des Endresultats