«Bei jeder Krise bleibt ein nicht zu unterschätzender Teil der Bevölkerung am Boden liegen» – wem die Pandemie in der Ostschweiz die Taschen leert Menschen mit tiefen Einkommen rutschen in der Coronakrise unters Existenzminimum oder in die Schuldenfalle. Auch in der Ostschweiz. Denn für bereits am Rande des Existenzminimums lebe, für den könne schon eine kleine Lohneinbusse verheerend sein.

Wegen der Coronakrise haben viele Menschen plötzlich weniger Geld zur Verfügung, was schnell zu prekären Situationen führen kann. Bild: Martin Ruetschi/Keystone

Plötzlich reichte es nicht mehr. Elin Sinyavskaya verfügt über ein knappes Budget. Als Mitarbeiterin in einer Praxis für Physiotherapie in St.Gallen verdient sie in einem 80-Prozentpensum rund 2700 Franken netto pro Monat. Gleichzeitig macht die junge Frau in Basel eine Weiterbildung in Bewegungs- und Gesundheitsförderung. Dafür bezahlt sie monatlich über 700 Franken Schulgeld. Dazu kommen Miete, Krankenkasse, Pendlerkosten sowie Geld für den täglichen Bedarf.

Dann kam die Pandemie. Sinyavskaya wurde auf Kurzarbeit gesetzt und hatte auf einmal nur 2100 Franken pro Monat zur Verfügung. Die 25-Jährige sagt:

«Ich war optimistisch, dachte, das geht schnell vorbei.»

Doch dann reichte es nicht mehr. Sinyavskaya merkte, dass sie bald nicht mehr alle Rechnungen werde zahlen können. Weil sie nicht wusste, an wen sie sich wenden sollte, rief sie bei der Krankenkasse an. Dort verwies man sie ans Sozialamt, wo sie erfuhr, dass die Caritas Bedürftige in der Krise niederschwellig unterstützt. Das Hilfswerk prüfte ihre Situation, stellte fest, dass die junge Frau sparsam lebte und dass sie wegen ihres tiefen Einkommens Gefahr lief, sich zu verschulden. Daraufhin übernahm die Caritas eine Miete in der Höhe von 785 Franken. «Dafür bin ich sehr dankbar», sagt Sinyavskaya. Seit diesem Monat arbeitet sie wieder Vollzeit. Ihre Weiterbildung wird sie demnächst abschliessen.

Kleine Lohneinbussen können verheerend sein

Lorenz Bertsch, Leiter Schuldenberatung Caritas St.Gallen-Appenzell

Für Lorenz Bertsch, Leiter Schuldenberatung Caritas St.Gallen-Appenzell, steht der Fall exemplarisch für viele Menschen, die wegen der Pandemie in die Schulden abzurutschen drohen.

«Wer bereits am Rande des Existenzminimums lebt, für den kann schon eine kleine Lohneinbusse verheerend sein.»

Bertsch nennt das Beispiel eines Familienvaters, der 3500 Franken monatlich verdient, wegen Kurzarbeit aber nur mit 2800 Franken dasteht. Andere, die im Stundenlohn arbeiten – zum Beispiel als Reinigungskraft oder Haushaltshilfe –, sind in der Pandemie ganz ohne Einkommen geblieben. Auch Janine List und ihre Kolleginnen von der Caritas Thurgau haben während des Lockdown ausserordentlich viele Personen beraten: «Wir verzeichnen seit Beginn der Coronakrise viel mehr Anfragen von Personen, die in ganz prekäre Situationen gekommen sind.» Einigen reiche es bei einem Wegfall von 20 Prozent des Lohns einfach nicht mehr zum Leben.

Pro Person maximal 2000 Franken

Die Caritas-Organisationen Thurgau und St.Gallen-Appenzell bieten seit Beginn der ausserordentlichen Lage Überbrückungshilfe für Einzelpersonen und Familien an. Dazu stehen Gelder vom Verein Ostschweizer helfen Ostschweizer (OHO) zur Verfügung, eigene Spenden und solche der Glückskette. Der St.Galler Kantonsrat hat im Mai zudem 250'000 Franken aus dem Lotteriefonds gesprochen. Pro Person wird maximal ein Beitrag von 2000 Franken bezahlt. Anfänglich seien die Beratungsstellen «regelrecht überrannt» worden, sagt Lorenz Bertsch.

Die Caritas hilft auch mit Lebensmitteln. In Weinfelden gibt die Organisation wöchentlich 30 bis 45 abgepackte Taschen mit Essen an Bedürftige ab. In St.Gallen und den beiden Appenzell wurden Lebensmittelgutscheine im Wert von 70'000 Franken verteilt. Was viele Menschen, die am Existenzminimum leben, spüren: Die Lebensmittelhilfe «Tischlein deck dich» musste den Betrieb während der Coronakrise herunterfahren. Auch das Einkaufen im günstigeren Nachbarland Deutschland war nicht mehr möglich.

Noch kaum Auswirkungen auf Sozialhilfe in der Ostschweiz

Elin Sinyavskayas Problem konnte mit einer einmaligen Überbrückungshilfe behoben werden. Andere wird es härter treffen. Die Coronapandemie hat weltweit den grössten wirtschaftlichen Einbruch seit dem Zweiten Weltkrieg verursacht. Derzeit halten staatliche Massnahmen wie Kurzarbeit und die Corona-Erwerbsersatzentschädigung die Arbeitslosenzahlen im Zaum. Die Verlängerung des Anspruchs auf Taggelder verzögert ausserdem die Aussteuerung von Arbeitslosen. Wohl deshalb hat die Krise bisher kaum auf die Sozialhilfe durchgeschlagen. Die schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) verzeichnet erst einen leichten Anstieg von Fällen. In der Region Ostschweiz inklusive Zürich ist er landesweit am geringsten: Die Fallzahlen haben im Mai gegenüber dem Durchschnittsmonat im Jahr 2019 nur um 0,6 Prozent zugenommen.

Jürg Bruggmann, Präsident Thurgauische Konferenz für öffentliche Sozialhilfe

«In verschiedenen Thurgauer Städten ist die Zahl in den Monaten April und Mai jedoch um etwa fünf Prozent gestiegen», sagt Jürg Bruggmann, Präsident der Thurgauischen Konferenz für öffentliche Sozialhilfe. Das erklärt er damit, dass das Thurgauer Sozialhilfegesetz restriktiver ist, als es die Skos empfiehlt.

Den grossen Anstieg erwarten die Sozialämter 2021. Bruggmann sagt:

«Von früheren Krisen wissen wir, dass die Sozialhilfe lange Zeit hat, sich vorzubereiten.»

Er weist aber auch darauf hin: «Bei jeder Krise bleibt ein nicht zu unterschätzender Teil der Bevölkerung am Boden liegen.» Etwa, weil sie in eine Sucht oder Depression geraten, und deshalb nicht mehr in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können.

Die Caritas beobachtet noch weitere Gründe für den ausbleibenden Andrang auf die Sozialämter. «Viele ausländische Klienten wollen sich nicht beim Sozialamt melden, weil sie Angst haben um ihren Aufenthaltsstatus», sagt Lorenz Bertsch. Sozialhilferecht und Migrationsrecht haben in der Schweiz Berührungspunkte. So kann zum Beispiel eine Aufenthaltsbewilligung entzogen werden, wenn eine Person auf Sozialhilfe angewiesen ist.

Viele wollen Schritt in Sozialhilfe vermeiden

Dieses Problem beschreibt auch die Skos in einem Analysepapier. Die Kantone beruhigen: Wer in der Schweiz eine Niederlassungsbewilligung hat, muss gemäss St.Galler Migrationsamt, «allein aufgrund des coronabedingten Sozialhilfebezuges» keine Widerrufung fürchten. Roland Diem, Leiter des Amtes für Inneres in Appenzell Ausserrhoden, sagt, auch die jährlich beantragte Aufenthaltsbewilligung werde nicht allein wegen coronabedingter Sozialhilfe entzogen. Der Kanton Appenzell Innerrhoden schreibt: «Eine vorübergehende Sozialhilfeabhängigkeit aufgrund der Pandemie wird sich nicht nachteilig auf den Aufenthaltsstatus auswirken.» Im Thurgau ist zu dieser Frage ein parlamentarischer Vorstoss hängig, weshalb sich der Kanton dazu vorerst nicht äussert.

Viele wollten den Schritt in die Sozialhilfe zudem vermeiden, weil sie sich schämten, in die Abhängigkeit des Staates zu geraten, sagt Janine List von der Caritas Thurgau. Lorenz Bertsch ergänzt, dass Betroffene auch Angst davor hätten, dass sie die Unterstützung der Sozialhilfe zu einem späteren Zeitpunkt zurückzahlen müssten.

«Wir gehen davon aus, dass sich viele Menschen im Moment irgendwie durchwürgen, bis das Kartenhaus zusammenfällt und sie sich schliesslich doch verschulden.»

Es gibt keine pandemiebedingte Sonderregelung

Wie gehen die Ostschweizer Kantone mit dieser Problematik um? Eine pandemiebedingte Sonderregelung zur Rückzahlung von Sozialhilfegeldern gibt es weder in St.Gallen noch in den beiden Appenzell. Im Thurgau ist auch zu dieser Frage ein Vorstoss hängig. Die St.Galler Gemeinden schreiben in einem Positionspapier, die Sozialhilfe sei dazu da, den sozialen Frieden zum Nutzen aller zu sichern. Deshalb dürfe man keinen Unterschied machen zwischen einem selbstverschuldeten Anspruch und einem, der durch die Pandemie bedingt sei. Die Leistungen der Sozialhilfe seien grundsätzlich zurückzuzahlen, sofern das zumutbar und verhältnismässig sei. Das geschehe nur bei einem kleinen Teil der Fälle. «Bei Arbeitenden im Tief- und Niedriglohnsektor ist es in der Regel nicht der Fall.»

Fünf Millionen Franken im Budget 2021 reserviert

Laura Bucher, Vorsteherin des Departements des Innern im Kanton St.Gallen

Laura Bucher, Vorsteherin des Departements des Innern im Kanton St.Gallen, findet diese Argumentation grundsätzlich schlüssig. Gleichwohl könne sie verstehen, dass eine mögliche Rückzahlung von Unterstützungsgeldern Leute vom Gang aufs Sozialamt abschrecke. «Auch für solche Fälle hat der Kantonsrat die 250'000 Franken Überbrückungshilfe gesprochen», sagt Bucher. Diese Gelder würden allen zur Verfügung stehen, die Hilfe benötigten, auch besonders vulnerablen Gruppen, wie zum Beispiel Sans-Papiers (siehe Kasten). Der Kanton erarbeitet derzeit ein Monitoring, um die sozialen Folgen der Krise zu beobachten. Für die Abfederung von Härtefällen hat der Kantonsrat ausserdem in der Maisession fünf Millionen Franken im Budget 2021 reserviert. Grundsätzlich müsse man sich keine Illusionen machen, so Bucher: «Viele Menschen, die heute Überbrückungshilfe brauchen, werden früher oder später nicht um Sozialhilfe herumkommen.»