Nazi Chats: Bei Hitler hört der Spass auf

Rechtsextremismus Rund zweieinhalb Jahre ist es her, seit sich in Unterwasser rund 5000 Neonazis aus dem In- und Ausland für ein Konzert trafen. Seither kam es zwar auch in der Ostschweiz hin und wieder zu rassistischen oder antisemitischen Vorfällen, wie die Chronologie der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus aufzeigt. Die eigentliche rechtsextreme Szene scheint sich aber bis auf ein paar Schmierereien zurückgehalten zu haben.

Das sieht auch der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) so. «Die Rechtsextreme Szene der Schweiz hält sich bedeckt», heisst es im Bericht zur Sicherheitslage aus dem Jahr 2018. Tatsächlich ist die Zahl der rechtsextremen Ereignisse, die der NDB zählt, seit 2012 zurückgegangen, ganz im Gegensatz zum Linksextremismus.

Allerdings scheint sich der NDB vor allem auf einigermassen etablierte Neonazi-Organisationen wie die Westschweizer Résistance Helvétique oder international verflochtene Netzwerke wie die «Hammerskins» oder «Blood and Honour» zu beziehen. Doch Gewalttaten wie diejenigen von Christchurch im März oder in Pittsburgh im vergangenen Herbst zeigen: Rechtsextreme Ideologien existieren auch ausserhalb dieser Organisationen. Gerade in Internet-Foren wie «8Chan» oder «Discord», aber auch in gewissen Computerspiel-Foren. Dort werden nicht nur Verschwörungstheorien verbreitet. Dort entstehen etliche «Memes», witzig scheinende Bilder und Sprüche, die rechte Ideologien verharmlosen – Witzchen, wie sie auch auf den Handys der Schüler in Elgg auftauchten.



Auch Schweizer verkehren in solchen Foren. Was dort geschieht, bleibt den Schweizer Behörden aber weitgehend verborgen. «Bei Personen, die in eine extreme Richtung gehen, spielt das Internet immer wieder eine Rolle», sagt Gian Andrea Rezzoli, Sprecher der Kapo St. Gallen. «Im Internet findet man heute alles.» Es sei aber nicht möglich, alles zu überwachen. Im Rahmen des Bedrohungsmanagements begleite die Kantonspolizei sogenannte Gefährder, von denen manche einen radikalen Hintergrund haben. Auf diese stosse die Polizei entweder im Rahmen der Fallbehandlung, oder sie erhält einen Hinweis des Nachrichtendienstes des Bundes.

Da Rechtsextremismus dort aber nur als «Gewaltextremismus», nicht aber als «Terrorismus» eingestuft wird, hat der Nachrichtendienst nicht die Befugnisse, präventiv zu überwachen. (ken)