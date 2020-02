Behördenlöhne, Steuergesetz, bezahlbare Wohnungen, Diskriminierungsverbot: Darüber stimmt die Ostschweiz am 9. Februar ab Am kommenden Sonntag wird die Schweizer Bevölkerung wieder an die Urne gebeten. Nebst zwei nationalen Vorlagen stehen in der Ostschweiz auch kantonale Anliegen auf dem Programm. Eine Übersicht.

Am Sonntag ist Abstimmung – Zeit, die Unterlagen auszufüllen. Symbolbild: Keystone

Kanton St.Gallen

Was will die Initiative?

Die Initianten wollen erreichen, dass die Löhne gewählter Behördenmitglieder künftig in den Budgets einzeln aufgelistet werden; heute wird die Lohnsumme pauschal ausgewiesen. Und die Löhne sollen anfechtbar werden – sprich: Sie sollen dem Referendum unterstellt werden. Bei einer Annahme der Initiative werden alle Gemeinden dieses «Lohnreferendum» einführen müssen.

Die Argumente der Befürworter:

Wer zahlt, befiehlt. In diesem Fall die Steuerzahlenden. Sie berappen den Lohn der Gemeindepräsidenten. Bei dessen Höhe mitreden können sie nicht. Das kantonale Gemeindegesetz verbietet dies. Damit soll nun Schluss sein. Die Initianten sind der Ansicht, dass es nicht mehr als recht sei, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Löhne der gewählten Volksvertreter und Behördenmitglieder mitbestimmen könnten.



Prominenteste Befürworter sind die SVP-Nationalräte Mike Egger und Lukas Reimann sowie die ehemaligen SVP-Nationalräte Toni Brunner und Barbara Keller-Inhelder. Dem Komitee gehören weitere Vertreterinnen und Vertreter von SVP und Junger SVP sowie von Jungfreisinnigen, Jungen Grünliberalen und Grünliberalen an.

Die Argumente der Gegner:

Die Kritiker monieren, das Ansinnen sei überflüssig; die Bevölkerung könne bereits heute bei der Lohnfrage mitwirken – alljährlich an der Gemeindeversammlung, wenn es um die Genehmigung des Budgets gehe. Dabei gehe es jeweils um den gesamten Besoldungskredit, nicht aber um die Höhe der Löhne einzelner Behördenmitglieder.

Zu den Gegner der Initiative gehören die St.Galler Regierung, der Kantonsrat sowie die Vereinigung der St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten.



Kanton Thurgau

Worum geht es?

Das Stimmvolk hat das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung angenommen. Dadurch wurden Steuerprivilegien für Statusgesellschaften abgeschafft. Die Kantone müssen nun ihrerseits die Steuergesetze anpassen. Viele sehen im Zuge dessen steuerliche Entlastungen für alle Unternehmen vor.

Die Argumente der Befürworter:

Durch die Steuersenkung bleibe der Thurgau als Wirtschaftsstandort attraktiv. Ohne sie würden Unternehmen und damit Arbeitsplätze abwandern. Dank guter Steuerkraftentwicklung und allgemein guter Finanzlage könnten Kanton und Gemeinden die Mindereinnahmen verkraften. Laut den Befürwortern zeigt die Erfahrung, dass Unternehmen durch die Steuersenkung mehr investieren und dadurch mittelfristig wieder mehr Steuereinnahmen generiert werden. Familien und der Mittelstand würden entlastet.

Präsident des Ja-Komitees ist CVP-Kantonsrat Gallus Müller. Folgende Parteien beschlossen die Ja-Parole: SVP, EDU, GLP, FDP und CVP. Auch die Industrie- und Handelskammer sowie die Präsidentenkonferenz des Gewerbeverbands unterstützen das Steuerpaket.

Die Argumente der Gegner:

Durch die Steuerausfälle drohten höhere Steuerfüsse und Leistungsabbau bei öffentlichen Dienstleistungen, sagen die Gegner. Die meisten KMU profitierten nicht von der Steuersenkung, weil sie kaum oder keine Gewinnsteuern bezahlen. Die Steuererleichterung für natürliche Personen nutze vor allem reicheren Familien. Der Thurgau heize den Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen an.

Das Co-Präsidium des Nein-Komitees besteht aus Politikern der SP, BDP, CVP, GLP, EVP und Grünen. Die Nein-Parole beschlossen haben: EVP, GP, SP und BDP.

Nationale Vorlagen

Was will die Initiative?

Mehr bezahlbare Wohnungen. Dafür soll der Anteil gemeinnütziger Wohnungen erhöht werden – und zwar mit einer Reihe von Neuerungen in der Bundesverfassung, die tief greifenden Markteingriffen gleichkommen. Die Initiative nennt etwa eine klare Quote, die jedes Jahr eingehalten werden soll: Zehn Prozent der neu gebauten Wohnungen sollen mindestens gemeinnützig, also etwa im Besitz von ­Genossenschaften, sein. Heute beträgt der gesamtschweizerische Anteil vier Prozent. Gemeinden und Kantone sollen ein Vorkaufsrecht für geeignete Grundstücke bekommen, um dieses Ziel zu erreichen.

Die Argumente der Befürworter:

Sie kritisieren, dass in der Schweiz erschwinglicher Wohnraum knapp sei, woran in ihren Augen in erster Linie die Spekulanten schuld sind. Die Initiative soll in Zukunft «mehr Wohnungen der Profitgier der Spekulanten» entziehen und Familien und den Mittelstand entlasten. Genossenschaften hätten den Vorteil einer guten sozialen Durchmischung, ihre Bewohner verbrauchten weniger Wohnfläche und hätten eine höhere Wohnsicherheit. Die Initianten argumentieren weiter, Wohnen sei ein Grundbedürfnis. Und sie verweisen auf die Bundesverfassung, laut der alle Menschen eine «angemessene Wohnung zu tragbaren Bedingungen» finden können. Die Initiative soll diesen Auftrag nun umsetzen.

Die Argumente der Gegner:

Sie warnen im Falle eines Jas vor Mehrkosten von 120 Millionen jährlich. Die 10-Prozent-Quote ist in ihren Augen «viel zu starr». Und sie könnten zur Folge haben, dass der Staat an der Nachfrage vorbeibauen muss, um die Quote zu erfüllen. Das Nein-Komitee warnt vor «sozialistischer Planwirtschaft» und einer Verstaatlichung des Wohnungsmarkts bei einer Annahme. Und es prophezeit, dass weniger gebaut werde, weil eine neue Bürokratie entstehe und diese die Bautätigkeit hemme. Generell ist die Initiative in ihren Augen nicht nötig, weil sich die Situation am Wohnungsmarkt vielerorts entspannt habe.

Worum geht es?

Wer wegen der Rasse, der Religion oder der Ethnie öffentlich zu Hass und Diskriminierung aufruft, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe rechnen. National- und Ständerat haben entschieden, diese Strafnorm auf die sexuelle Orientierung auszuweiten. Nur die SVP und knapp ein Dutzend FDP-Parlamentarier lehnten im Parlament das Gesetz ab, das auf einer parlamentarischen Initiative von Nationalrat Mathias Reynard (SP/VS) fusst.

Ein Komitee um die Eidgenössisch demokratische Union (EDU) und die JSVP hat erfolgreich das Referendum ergriffen. Zu den Trägerorganisationen gehört auch die Stiftung Zukunft CH, die zum Beispiel gegen die Ehe für alle kämpft.

Die Argumente der Befürworter:

Das Komitee «Ja zum Schutz vor Hass» um Organisationen wie dem Schwulenverband Pink Cross oder die Lesbenorganisation Schweiz attestiert der Mehrheit der Bevölkerung einen respektvollen Umgang mit Homosexuellen. Es warnt aber, öffentliche Hassreden und Hetze würden für «schwache Individuen» den Nährboden schaffen, auf dem Pöbeleien, Spuckattacken und tätliche Angriffe gegen Homosexuelle gedeihen. Pink-Cross-Präsident Michel Rudin verweist zudem auf die überdurchschnittlich hohe Suizidrate bei jugendlichen Homosexuellen.

Die Argumente der Gegner:

Sie wittern in der neuen Strafnorm einen Angriff auf die Meinungs-, Glaubens- und Gewissensfreiheit und sprechen von einem «Zensurgesetz». Niemand könne genau abschätzen, inwieweit wissenschaftlich und weltanschauliche begründete Kritik an der sexuellen Orientierung zu strafrechtlichen Konsequenzen führen werde. Hass und Diskriminierung seien in der Schweiz zu Recht verpönt. Homosexuelle seien längst gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft. Die Gegner fragen sich, wo die Sondergesetze für übergewichtige, alte oder handicapierte Menschen bleiben.

