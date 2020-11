bandXost geht in die entscheidende Runde: Diese acht Ostschweizer Bands messen sich Ende November im Contest-Final

1. Platz: Der Siegerband locken fünf Festivalauftritte mit einer Gage von etwa 2500 Franken. Dazu zählen Auftritte am Clanx Festival in Appenzell, Out in the Gurin in Sargans, Openair Malans, Weihern Openair St.Gallen und neu auch Openair Safiental. Zusätzlich kommen Konzertvermittlung, Studiozeit (EP) und Coaching, Digitalvertrieb sowie Medienauftritte im Gesamtwert von 9000 Franken dazu.



2. Platz: Finanzielle Unterstützung von 3000 Franken für Musikequipment, Singleaufnahme, Clipdreh etc. plus Coaching und Digitalvertrieb im Wert von total 3500 Franken.

3. Platz: Finanzielle Unterstützung von 1500 Franken für Musikequipment. Plus Coaching und Digitalvertrieb.