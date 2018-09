Balgacherin Nathanya Köhn steht im «America’s Got Talent»-Finale Sie tanzt auf der grössten Bühne der Welt: Nathanya Köhn aus Balgach hat es mit ihrer Akrobatik- und Tanzgruppe Zurcaroh ins Finale der Talentshow «America’s Got Talent» geschafft. Jetzt ist der Sieg zum Greifen nah. Linda Müntener

Nathanya Köhn aus Balgach hat sich ins Finale der US-Talentshow getanzt. (Bild: Nathanya Köhn/Instagram)

Die Tanzgruppe Zurcaroh aus Vorarlberg ist ihrem Traum einen grossen Schritt näher: Die Tänzerinnen und Tänzer sind gestern ins Finale der amerikanischen Talentshow «America's Got Talent» eingezogen. Und damit auch ihr Mitglied Nathanya Köhn. Die 25-Jährige kommt aus Balgach.

Die Juroren waren vom Auftritt der Akrobaten begeistert und voll des Lobes: «Meine Emotionen bewegen sich während der Show von Weinen über Schreien bis hin zum Lachen, und dann bin ich komplett fasziniert», kommentierte etwa Jurorin Mel B. Simon Cowell fand den Auftritt «sensationell» und sagte: «Als wir die Show vor Jahren starteten, hätte ich mir nie erträumt, solche Talente zu finden.» Auch dem Publikum hat's gefallen: Die Zuschauer wählten die Gruppe ins Finale.

Dieses findet am 18. September in Los Angeles statt. Als Preisgeld winken eine Million Dollar plus eine eigene Show in Las Vegas. Wer gewinnt, entscheidet das Publikum.