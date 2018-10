Bahnhof Heerbrugg: Unbekannte rauben einen Mann und einen Jugendlichen aus

Am Samstag haben sich am Bahnhof Heerbrugg und an der Kirchstrasse zwei Raubüberfälle ereignet. Zwei Männer im Alter von 31 und 16 Jahren wurden von unbekannten Personen geschlagen und ausgeraubt. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen.