«Initiative Bodensee-S-Bahn» lanciert Idee einer direkten Bahnstrecke Frauenfeld–Kreuzlingen entlang der A7

«Mit dem Zug in einer Viertelstunde von Arbon nach St.Gallen» – auch das eine Vision für eine neue direkte Bahnverbindung. Aufgebracht hatte sie 2014 die Region Appenzell AR–St.Gallen–Bodensee, basierend auf einer ETH-Studie. Die Ostschweizer Kantone gaben das Projekt «Arbon–Wittenbach(–St.Gallen)» daraufhin in den Prozess Ausbauschritt 2035 ein. Die Idee: Die halbstündlich verkehrende S-Bahn St.Gallen–Wittenbach würde über eine Neubaustrecke bis Arbon verlängert, laut Studie der Südostbahn ein 133-Millionen-Projekt. In der Eingangsprüfung des Bundes noch als «prüfenswert» bezeichnet, bewertete anschliessend das Bundesamt für Verkehr (BAV) das Kosten-Nutzen-Verhältnis als zu gering. Das BAV habe das Projekt daher nicht in die Botschaft des Ausbauschrittes 2035 aufgenommen, sagt Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr im Kanton St.Gallen. Im Parlament habe niemand den Antrag gestellt, das Projekt nachträglich aufzunehmen: «Das Projekt wird deshalb auch von den Kantonen St.Gallen und Thurgau nicht weiterverfolgt.» (cz)