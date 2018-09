Bahnausbau im Thurgau: 15 Minuten schneller vom Bodensee nach Zürich In den vergangenen zwei Jahren ist die Bahninfrastruktur im Kanton Thurgau für rund 300 Millionen Franken ausgebaut worden. Für den Kanton Thurgau sei dieser Ausbau ein Quantensprung, sagt Regierungsrat Walter Schönholzer. Sämtliche Änderungen im Überblick. Tim Naef

Die S-Bahn-Strecken im Kanton Thurgau werden ab 2019 im Halbstundentakt betrieben. (Bild: Archiv)



«Rund 300 Millionen Franken, aus dem Bahninfrastrukturfonds (BIF) des Bundes wurden im Thurgau in die Bahninfrastruktur investiert», schreibt die Staatskanzlei des Kantons Thurgau in einer Medienmitteilung. Der Fahrplan 2019 sei nicht weniger als ein Quantensprung für den öffentlichen Verkehr im Thurgau, wird Regierungsrat Walter Schönholzer zitiert. Gültig sind die Änderungen ab dem 9. Dezember zum Fahrplanwechsel.

15 Minuten schneller in Zürich

Der Ausbau gründe auf der stark wachsenden Zahl an Passagieren in den öffentlichen Verkehrsmitteln in den vergangenen Jahren, so die Staatskanzlei. So stieg die Zahl der Passagiere zwischen 2005 und 2015 um zehn Millionen beziehungsweise 61 Prozent.

«Deutlich verbessert werden die Anschlüsse von der Seelinie zu den Fernverkehrszügen in Schaffhausen, Kreuzlingen, Romanshorn und Rorschach», hält Regierungsrat Walter Schönholzer weiter fest. Für die Reisenden von und zur Seelinie reduziere sich die Fahrzeit in Richtung Zürich und in Richtung Rheintal-Bündnerland um eine Viertelstunde. Am meisten ausgebaut werde das Bahnangebot zwischen Romanshorn und Weinfelden, dort würden ab 2019 doppelt so viele Züge wie heute verkehren. Der vor drei Jahren eingeführte Regio-Express Konstanz – Kreuzlingen Hafen – Romanshorn – St. Gallen verkehre neu stündlich. Zudem würden auf allen S-Bahn-Strecken mindestens von Montag bis Freitag die Züge tagsüber im Halbstundentakt verkehren.

Nicht alles Gold, was glänzt

Schönholzer und der stellvertretende Geschäftsführer von Thurbo, Werner Fritschi, verschweigen indes nicht, dass nicht alle Passagiere von Verbesserungen profitieren werden und es teils auch Verschlechterungen geben wird. «Trotz der Freude auf den bevorstehenden Fahrplanwechsel bleibt der Wermutstropfen, dass nicht alle unsere Ziele für diesen Fahrplan umgesetzt werden können.» Schönholzer zeigt sich aber zuversichtlich, dass diese Anliegen in den nächsten Bahnausbauschritt 2030/2035 aufgenommen werden.