BÄCKEREIEN «Wir können unsere Produkte ja nicht verschenken»: Weshalb viele Ostschweizer Bäckereien ihre Preise erhöhen müssen Bäckereien haben derzeit mit massiv höheren Einkaufskosten zu kämpfen. Schuld daran ist zum einen die schlechte Getreideernte im nassen letzten Sommer. Aber auch teurere Papier-, Gas- und Stromkosten schlagen zu Buche. Vielen Bäckereien bleibt nichts anderes übrig, als die Preise ihrer Produkte zu erhöhen.

Brot kostet etwas mehr: Die Bäckereien müssen ihre Preise erhöhen. Bild: Reto Martin

Die Zeiten waren auch schon einfacher für die Bäckereien: Wegen der Pandemie gibt es weniger Laufkundschaft und der Umsatzrückgang in den Cafés ist gross. Jetzt kommt bei vielen auch noch der krankheitsbedingte Ausfall von Personal dazu. Zudem ist wegen der nassen Witterung im vergangenen Sommer, unter dem die Getreideernte gelitten hat, das daraus produzierte Mehl je nach Sorte entweder nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden oder dann nicht in derselben Qualität.

Der Schweizerische Bäcker-Confiseurmeister-Verband hat seinen Mitgliedern jetzt geraten, die höheren Einkaufspreise an die Kundschaft weiterzugeben.

«Wir können sonst nicht mehr wirtschaftlich arbeiten»

Philip Weder von der Weder Spezialitätenbäckerei in St.Gallen brütet gerade darüber, wie er die höheren Rohstoffpreise an die Kundschaft weitergeben kann, als ihn unser Telefon erreicht. Der Geschäftsinhaber sagt:

«Wir tragen die höheren Einkaufspreise seit Dezember selbst und haben uns jetzt entscheiden müssen, diese weiterzugeben. Wir können sonst nicht mehr wirtschaftlich arbeiten.»

Der Schweizer Bäckermeisterverband habe Richtlinien bekannt gemacht, an denen sich die Bäckereien in etwa orientieren können.

Philip Weder Bild: pd

Der Rohstoffmangel mache sich bis jetzt lediglich im Preis bemerkbar, nicht aber in einem wirklichen Mangel. Die St.Galler Bäckerei Weder braucht vor allem Weissmehl, Ruchmehl und Halbweissmehl – das sei alles vorhanden. «Es ist aber alles teurer geworden», so Weder. «Das ist sehr anspruchsvoll für uns.» Beim Getreide sei der Rohstoffmangel vor allem auf die nassen Witterungsverhältnisse im Sommer in der Schweiz zurückzuführen. Das mache sich auch in der Qualität des Mehls bemerkbar. «Wir sind als Profis gefordert, mit diesem Mehl unsere Brote trotzdem in unserer bewährten Qualität backen zu können.»

Was aber noch mehr einschenke, als die Erhöhung beim Mehlpreis, sei die massiv höhere Gas- und Stromrechnung, die zu erwarten sei. «Wir heizen unsere Backöfen mit Gas und brauchen dementsprechend viel davon», so Philip Weder. Er rechne mit einer Erhöhung von gegen 50 Prozent der Energiepreise.

Die Auswirkungen der Pandemie spürten sie als Bäckerei vor allem bei den geringeren Pendlerströmen in der Filiale am Bahnhof St.Gallen. Zudem hätten sie weniger ihrer Produkte an Restaurants und Hotels ausliefern können. «Ja, wir spüren die Pandemie durchaus», so Philip Weder. Auch von krankheitsbedingten Ausfällen seien sie betroffen gewesen. «Aber wir haben uns immer irgendwie organisieren können.»

Auch für Patisserie müssen Kundinnen und Kunden etwas tiefer in die Tasche greifen. Bild: Reto Martin

45 Prozent Umsatzrückgang in den Cafés

Die Bäckerei Mohn mit Hauptsitz in Sulgen, verkauft ihre Produkte im Thurgau an acht Standorten. Geschäftsinhaber Roger Mohn ist ebenfalls konfrontiert mit den gestiegenen Preisen – nicht nur bei den Rohstoffen für die Backstube, auch die Lieferkosten, die Energiepreise und die Papierkosten seien gestiegen. Bei der Energie rechnet Roger Mohn mit einem Preisanstieg von 30 Prozent bei Strom und Gas. Es bewähre sich jetzt, dass sie rund 27 Prozent des Strombedarfs durch die eigene Photovoltaik-Anlage decken können. Die Bäckerei Mohn arbeitet hauptsächlich mit lokalen Lieferanten zusammen und baut in Zusammenarbeit mit dem Landwirt Willi Götsch in Uerenbohl selber Dinkel der Sorte Ostro an – das Getreide, das im Moment am knappsten vorhanden ist auf dem Markt. «Wir haben auf den 1. Januar eine generelle Preiserhöhung von 2,3 Prozent einführen müssen», sagt der Geschäftsinhaber. Er rechne aber damit, dass diese Erhöhung nicht ausreichend sei. Sie hätten realistischerweise um fünf bis zehn Prozent aufschlagen müssen.

Roger Mohn Bild: Reto Martin

«Wir führen die Bäckerei nun seit 21 Jahren und es ist jetzt das erste Mal, dass wir merken, dass ein Rohstoff endlich sein kann.»

Der eigene Dinkel werde vermutlich nicht das ganze Jahr reichen, für etwa zwei Monate werde man mit anderem Thurgauer Dinkel überbrücken müssen. Das Erntejahr sei wegen der nassen Witterung denkbar schwach gewesen. «Ich habe meinen Kindern auf einer Velotour zeigen können, wie schlecht der Weizen ausgesehen hat.» Man hoffe jetzt auf ein trockeneres Jahr, «die Natur schafft den Ausgleich in aller Regel.»

Die Pandemie hat auch bei der Bäckerei Mohn tiefe Spuren hinterlassen: In den fünf Cafés liege der Umsatzrückgang bei gut 45 Prozent. Was in den Cafés fehlt, sei dafür bei der Zunahme der Laufkundschaft in den Läden etwas ausgeglichen worden. Trotzdem haben man sich von 3 Mitarbeitenden trennen müssen - bei insgesamt 164 Angestellten (105 Vollzeitstellen).

Wegen den vielen krankheitsbedingten Ausfälle habe Mohn zwischen Weihnachten und Neujahr einen Notfallplan erstellt. Aber erst jetzt seien sie aktuell in der schwierigsten Phase, weil viele Angestellte fehlen würden. Die Verkürzung der Quarantäne auf fünf Tage sei eine grosse Erleichterung. «Und ich glaube, dass wir das Licht am Ende des Tunnels schon sehen können», sagt der Mohn-Geschäftsinhaber ganz optimistisch.

Preise den neuen Realitäten anpassen

Hans-Ueli Fässler von der Landbäckerei mit Filialen in Appenzell, Speicher und Sammelplatz, hat dank der langjährigen Zusammenarbeit mit derselben Mühle die Sicherheit, dass immer genug Rohstoff für ihn reserviert ist. «Wir erleben nicht wirklich Mangel, aber es gibt tatsächlich ein Qualitätsproblem beim Mehl», sagt der Geschäftsinhaber. Die Mühlen benötigen mehr Getreide, um dieselbe Menge an Mehl herstellen zu können. «Das schlägt sich natürlich auf den Preis nieder. Das schenkt schon ein, wenn man solche grossen Mengen bezieht.» Von Mangel könne man höchstens beim Dinkel sprechen.

Hans-Ueli Fässler Bild: AT

«Letztes Jahr wollten wir ein neues Dinkelprodukt lancieren, das war dann aber nicht möglich, weil es schlicht zu wenig Dinkelmehl gab.»

Nicht nur bei den Mehlen, auch bei den Papier- und Energiepreisen seien die Aufschläge happig. «Papier ist europaweit massiv gefragt, das treibt den Preis nach oben», so Fässler. Dasselbe gelte für Karton, von dem sie auch viel benötigen würden. Zu schaffen machten auch die höheren Energiepreise von Gas und Strom: «Wir haben ein energieintensives Geschäft mit den Backöfen und den Kühlräumen.»

Das letzte Mal habe man die Preise der Produkte in der Landbäckerei vor sechs Jahren erhöhen müssen und jetzt sei man wieder gezwungen dazu. «Wir können unsere Produkte ja nicht verschenken.» Ein Pfünderli koste neu 20 Rappen mehr in ihrer Bäckerei. Die anderen Produkte müsse man immer wieder neu kalkulieren und den Preis sukzessive an diese neuen Realitäten anpassen.

Im Restaurant Landbäckerei in Appenzell hätten die Sitzplätze pandemiebedingt im Innenbereich temporär von 75 auf 40 reduziert werden müssen. «Wir haben die Pandemie dort extrem gemerkt», sagt Hans-Ueli Fässler. Ein Glück sei gewesen, dass sie über einen Aussenbereich verfügen und dass in Appenzell immer viele Touristen verkehrten. Neu seien diese halt nicht mehr aus dem asiatischen Raum, sondern viele Leute aus der welschen Schweiz seien bei ihnen eingekehrt. «Wir dürfen nicht klagen, auch wenn das Arbeiten mit Maske im Service sehr anspruchsvoll sei.»