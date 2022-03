Autobahnen Bitte alles bauen, möglichst bald: Ostschweizer Regierungen stellen Maximalforderung zu den Nationalstrassen Die Ostschweiz fühlt sich beim Ausbau der Nationalstrassen zu wenig berücksichtigt. Die Kantonsregierungen fordern, dass der Bund weitere Ausbauprojekte zur Realisierung vorsieht, darunter auch die Bodensee-Thurtalstrasse und den Autobahnzubringer Appenzellerland.

Die dritte Röhre für den Rosenbergtunnel in der Stadt St.Gallen gehört zu den grössten Vorhaben im aktuellen Nationalstrassen-Ausbauprogramm. Bild: Tobias Garcia

Jede Region will möglichst viel: So geht es meistens zu und her, wenn der Bund seine Pläne zum Ausbau der Nationalstrassen vorlegt. Mit dem neusten Entwurf für das Strategische Entwicklungsprogramm Nationalstrassen (Step) sind gerade die Ostschweizer Kantone nicht zufrieden, wie sie ein einer Mittelung schreiben. Die Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK) – die nebst St.Gallen, dem Thurgau und beiden Appenzell auch Graubünden, Glarus und Schaffhausen umfasst – findet es ungenügend, dass der Bund bis 2040 nur drei Ausbauvorhaben in der Region vorsieht: Dies sind die dritte Rosenbergröhre samt Zubringer Güterbahnhof in der Stadt St.Gallen, die zweite Röhre des Fäsenstaubtunnels in Schaffhausen sowie die Umfahrung Netstal im Kanton Glarus.

Sechs weitere Vorhaben einplanen

Dass hingegen die Bodensee-Thurtalstrasse und der Autobahnzubringer Appenzellerland vorerst nicht gebaut, sondern nochmals umfassend geprüft werden sollen, hat in der Ostschweiz bereits grössere Diskussionen ausgelöst. Die ORK verlangt jetzt, dass diese Vorhaben ebenfalls ins Ausbauprogramm aufgenommen werden – mit einem Zeithorizont für die Realisierung. Dasselbe fordert sie für die Ortsumfahrungen Bivio, Cunter/Savognin und Glarus sowie für den Ausbau Schaffhausen–Thayngen.

Damit drängt die ORK auf die Realisierung fast sämtlicher Nationalstrassen-Ausbauprojekte, die in ihrem Gebiet überhaupt auf dem Tisch liegen. Zwei dieser Projekte hatte der Bundesrat eigentlich schon vollständig abgeschrieben – die Umfahrung Cunter und den Ausbau Schaffhausen–Thayngen. Bei allen anderen vorerst nicht berücksichtigten Projekten ist eine nähere Überprüfung vorgesehen.

Die Vernehmlassung zum Step läuft noch bis Ende April. Danach wird der Bundesrat den Entwurf allenfalls überarbeiten und ihn dann dem Parlament vorlegen.