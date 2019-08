Auto kracht in Rickenbach bei Wil in Haus – eine Person verletzt Am Mittwochabend ist es in Rickenbach bei Wil zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 24-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches daraufhin in einen Betonpfeiler eines Hauses krachte. Der Autofahrer musste ins Spital gebracht werden. Tim Naef

Der Autofahrer wurde beim Unfall verletzt. (Bild: Kapo TG)

Der Autofahrer war am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr von Wil her kommend auf der Toggenburgerstrasse in Richtung Zentrum unterwegs gewesen. Wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Meldung schreibt, verlor er aus noch ungeklärten Gründen kurz vor der Verzweigung Mühlestrasse die Kontrolle über sein Auto. Dieses schleuderte von der Fahrbahn und kollidierte wenig später mit einem Betonpfeiler eines Geschäftshauses.

Der verletzte Autofahrer konnte selbst aus dem Auto aussteigen und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. «Am Auto entstand Totalschaden», heisst es in der Mitteilung weiter. Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache kam der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau vor Ort.

Während der Unfallaufnahme sperrte die Feuerwehr Region Wil die Toggenburgerstrasse ab und leitete den Verkehr um. Die Staatsanwaltschaft ordnete beim 24-jährigen Kosovaren eine Blut- und Urinprobe sowie die Sicherstellung des Autos an.

Zeugenaufruf

Wer Angaben zum Unfallhergang und zur Fahrweise des Autofahrers machen kann, soll sich bitte beim Kantonspolizeiposten Rickenbach unter der Nummer 058-345-23-70 melden.