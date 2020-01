Auto fährt in Kutsche: Ein Pferd stirbt bei Unfall in Bad Ragaz Am Donnerstagabend ist es in Bad Ragaz zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Kutsche mit zwei Pferden gekommen. Eines der Pferde erlitt dabei einen tödlichen Schock, das zweite wurde leicht verletzt.

Das Auto prallte in das links eingespannte Pferd. (Bild: Kapo SG)

(kapo/dh) Ein 23-jähriger Mann war mit seinem Auto von Bad Ragaz nach Maienfeld unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein 75-jähriger Kutscher mit seinem Zweiergespann auf der Hans-Albrecht-Strasse in Richtung Verzweigung Maienfelderstrasse.

Als das Gespann in die Maienfelderstrasse fuhr, um nach links in Richtung Bad Ragaz zu fahren, kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem links angehängten Pferd. Dieses wurde durch die Kollision leicht verletzt. Das zweite Pferd starb noch vor Ort an einem schweren Schock. Der Kutscher und dessen fünf Mitfahrer blieben laut Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen unverletzt. Der entstandene Sachschaden am Auto beträgt mehrere tausend Franken.