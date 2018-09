Ausserrhoden: Die Spitalstandorte werden gestrichen Das teilrevidierte Spitalverbundgesetz wird deutlich angenommen. Damit sind die Spitalstandorte nicht mehr im Gesetz verankert. Vier Gemeinden im Vorderland lehnen die Vorlage ab. Jesko Calderara

Aus Angst vor einer Spitalschliessung wurde in Heiden die Vorlage abgelehnt. (Bild: Ralph Ribi)

Auf den Abstimmungskampf mit Diskussionen um vorwiegend ­einen Gesetzesartikel folgt ein klares Ergebnis. Die Betriebsstandorte des Spitalverbunds Appenzell Ausserrhoden (Svar) sind künftig nicht mehr festgelegt. Das Gesetz schrieb bis anhin vor, dass der Svar in Herisau und Heiden je ein somatisches Spital und in Herisau zusätzlich ein psychiatrisches Zentrum führen muss. Mit deutlicher Mehrheit wurde gestern die Teilrevision des Spitalverbundgesetzes angenommen. 9868 Stimmberechtigte legten ein Ja in die Urne, 4263 Bürger lehnten die Vorlage ab. Die Zustimmung lag damit bei ­ 70 Prozent, dies bei einer Stimmbeteiligung von 38,4 Prozent.

Matthias Weishaupt, Gesundheitsdirektor Appenzell Ausserrhoden. (Bild: PD)

Der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor Matthias Weishaupt zeigte sich über das «gute» und «deutliche» Ergebnis erfreut. Die Regierung sei von einer Zustimmung zur Teilrevision des Spitalverbundgesetzes ausgegangen. Nun könnten die gesetzlichen Rahmenbedingen angepasst werden, wodurch der Svar mehr unternehmerischen Handlungsspielraum erhalte. Erwartet hat Weishaupt den höheren Nein-Anteil im Vorderland. Auffallend sei aber, dass mit Walzenhausen, Lutzenberg, Rehetobel und Wald auch vier Vorderländer Gemeinden der Vorlage zugestimmt hätten. «Insofern ist es auch dort ein gutes Resultat», sagt Weishaupt.

Angst im Vorderland vor einer Spitalschliessung

Gegen das Spitalverbundgesetz hatte die SP das Referendum ­ergriffen und 473 Unterschriften gesammelt, obschon die Mehrheit der sozialdemokratischen Kantonsratsfraktion dem revidierten Gesetz zustimmte. Da der Spitalverbund der Ausserrhoder Bevölkerung gehöre und es sich um den grössten kantonalen Betrieb handle, sollten die Stimmberechtigten zu den Änderungen in einer Abstimmung Stellung nehmen können, argumentierte die Partei. Letztlich gab die SP ­jedoch die Ja-Parole raus.

Der Widerstand gegen die Streichung der Spitalstandorte Herisau und Heiden aus dem Gesetz kam vor allem aus dem Vorderland. Neu wäre eine Schliessung des in den letzten Jahren defizitären Spitals in Heiden ohne Gesetzesänderung möglich. Das gilt aber auch für alle anderen Betriebsstandorte. Eine Betriebsschliessung muss künftig durch den Regierungsrat genehmigt werden. Der Svar-Verwaltungsrat und die Regierung wollen aber an allen Standorten festhalten. Dennoch wurde die Vorlage einzig in den Vorderländer Gemeinden Heiden, Wolfhalden, Grub und Reute abgelehnt.

Anpassungen bei der politischen Steuerung

Das Spitalverbundgesetz soll dem Unternehmen mehr Flexibilität bringen, um im dynamischen Gesundheitsmarkt zu bestehen. Nebst der Aufhebung des Standortartikels wurde die politische Steuerung des Svar durch die Regierung und den Kantonsrat verbessert. In Zukunft ist ­zudem die Umwandlung eines Spitals in ein ambulantes Versorgungszentrum möglich.