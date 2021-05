Ausschreitungen Stadtpolizei hat das Videomaterial der Krawallnächte ausgewertet: 35 Personen werden angezeigt – weitere Ermittlungen folgen Mehrere Stunden Videomaterial zu den Krawallnächten hat die Stadtpolizei St.Gallen analysiert. Daraus haben sich 35 Anzeigen ergeben. Die Ermittlungen werden nun der Kantonspolizei übergeben. Diese sucht nach den Verantwortlichen für die knapp 80 erfassten Tatbestände.

Einige Personen zünden in der Krawallnacht am Karfreitag Petarden an. Bild: Sandro Büchler

Einen Monat ist es her, seit Jugendliche in der St.Galler Innenstadt Molotowcocktails durch die Gegend warfen, Scheiben einschlugen und mit Krawall durch die Stadt zogen. Nach dem Vorfall am Karfreitag griff die Polizei rigoros durch, stellte über 650 Wegweisungen aus. Die Krawalle scheinen vorerst beendet zu sein, im Gegensatz zu den Arbeiten der Polizei.

Roman Kohler, Leiter Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Mehrere Stunden Videomaterial liegen der Stadtpolizei St.Gallen vor. Die Polizei filmt jeweils bei Ausschreitungen, auch Privatpersonen wurden aufgefordert, ihre Aufnahmen zugänglich zu machen. Eine Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habe das Videomaterial ausgewertet und Dossiers zu gesetzten Straftaten erstellt. Wie Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen, auf Anfrage mitteilt, sei die Nachbearbeitung seitens Stadtpolizei so weit abgeschlossen. Weiter sagt er:

«Wir haben 35 Anzeigen erstattet.»

Dies hauptsächlich wegen Hinderung einer Amtshandlung, wie beispielsweise Flucht vor Personenkontrolle, oder wegen Missachtung der Wegweisung. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne die Polizei aktuell keine weiteren Informationen herausgeben. Die Dossiers werden nun an die Kantonspolizei St.Gallen übergeben.

Die Polizei hat etwa 80 Tatbestände erfasst

Die Kantonspolizei St.Gallen werde aufgrund der Videoauswertung weitere Personen zur Anzeige bringen, sagt Mediensprecher Florian Schneider. Direkt nach den Ereignissen habe man Sachbeschädigungen, wie Sprayereien oder eingeschlagene Scheiben, aufgenommen und Anzeigen gegen unbekannt erstellt.

Florian Schneider, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

«Es geht nun darum, die Anzeigen den Personen zuzuordnen.»

In der ersten Krawallnacht ist ein Sachschaden von 100'000 Franken entstanden, in der zweiten war es 50'000 Franken.

In den weiteren Ermittlungen gehe die Polizei nicht nur Sachbeschädigungen nach, sagt Florian Schneider. Bei den Tatbeständen gehe es auch um Sprengstoffdelikte wegen der abgefeuerten Pyros, Hinderung von Amtshandlung, Missachtung des Waffengesetzes oder Drohung gegen Behörde und Beamten.

Die Kantonspolizei habe knapp 80 solcher Tatbestände erfasst. «In den nächsten Monaten werden wir uns damit befassen, Täter zu finden.» Einzelne Fälle würden sich erst mit der Zeit klären, andere würden ungeklärt bleiben.