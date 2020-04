Ausleihen via Mail: Die Ostschweizer Ludotheken sind grösstenteils geschlossen – Spiele gegen die Langeweile gibt es trotzdem Die Ostschweizer Ludotheken sind derzeit zwar geschlossen. Dennoch gibt es die Möglichkeit, Spiele auszuleihen.

Bei Kindern sind Spiele aus der Bibliothek beliebt: Die Nachfrage nach Lernspielen oder Puzzles ist derzeit hoch. Bild: Getty Images

«Mama, mir ist Langweilig!» So oder so ähnlich dürfte es derzeit in einigen Ostschweizer Haushalten klingen. Der Grund: Aufgrund der anhaltenden Coronapandemie ist das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Das trifft auch die Kinder. Statt Schule heisst es nun Home-Schooling und das Fussballspiel wird eben virtuell gespielt.

Ein beliebtes Rezept gegen die Langeweile war bisher immer ein Besuch bei den Ostschweizer Ludotheken. Egal ob Jung oder Alt, in den Spielesammlungen fand sich für jeden etwas. Doch auch der Spielwarenverleih ist von der Pandemie getroffen. Während einige Ludotheken derzeit ganz geschlossen sind, haben andere auf die Bestellung via Online umgestellt.

«Wir bieten seit letzter Woche einen unbedienten Abholservice an», bestätigt Beatrice Carrera, Präsidentin der Ludothek St.Gallen. «Unsere Kunden können uns per Mail ihre Wünsche senden, die wir dann zusammensuchen und bereitstellen.» Damit es zu keinem Andrang kommt, gibt es für die Abholung ein Zeitfenster. Zudem wurde im Flur der Ludothek ein Tisch bereitgestellt, auf dem die Spiele abgestellt werden können. Carrera sagt:

«So können wir den Abstand von mindestens zwei Metern einhalten.»

Derzeit haben sie fast 900 Spiele ausgeliehen. Aufgrund des Lockdowns wurde die Ausleihdauer verlängert. Bisher konnten die Spiele allerdings nicht zurückgebracht werden. «Mittlerweile haben wir aber eine Antwort des BAGs erhalten, so dass wir ab dieser Woche auch Spiele zurücknehmen werden», sagt Carrera.

«Aber auch die Rückgabe muss per Mail angemeldet werden.»

Zurückgebrachtes will das Team der Ludothek aber nicht gleich wieder herausgegeben, da vermutet wird, dass sich der Virus für eine gewisse Zeit auf Oberflächen halten kann. So schlägt das Bundesamt für Gesundheit vor, die Spiele drei Tage in Quarantäne zu geben. «Das werden wir auch so machen und die retournierten Spiele erst wieder in der Folgewoche zur «Ausleihe» freigeben», sagt Carrera.

Die Ludothek in Gossau hat vor zwei Wochen aufgrund der Frühlingsferien angefangen, Reservationen Online anzubieten. «Wir haben bereits eine gute Homepage, auf der die Information verfügbar ist», sagt Leiterin Agi Sutter. «Das hat die Umstellung vereinfacht.» Die Ludothek verfügt über einen grossen Eingangsbereich. Dort werden die Spielsachen pro Familie sortiert und bereitgelegt. Die Mitarbeiter hatten sich mit jenen der Bibliothek, die sich im selben Gebäude befindet, abgesprochen.

Spielzeug wie Playmobil steht bei den Ostschweizer Kindern derzeit hoch im Kurs. Bild: Boris Burkhardt

Ein ähnliches Angebot bietet die Ludothek in Herisau an. Diese ist der Bibliothek angeschlossen. Sie haben bereits seit Mitte März auf eine Online-Reservation umgestellt. Franziska Tschumi, Leiterin der Bibliothek, sagt:

«Die Leute sind sehr dankbar für das Angebot.»

Um die Nachfrage zu befriedigen, hat sie in letzter Zeit vermehrt Nachbestellungen vornehmen müssen. So haben sie in Herisau 60 neue Comics neu im Sortiment und auch die Bücher um die berühmte Detektivgruppe der «Drei Fragezeichen» wurde erweitert. «Wir könnten gerade zehn Töggeli-Kästen gebrauchen», sagt sie und lacht. Während die Nachfrage nach Kinder- und Jugendbüchern markant zugenommen hat, sei dafür die Nachfrage bei der Belletristik für Erwachsene zurückgegangen.

Von Playmobil bis Puzzles ist alles gefragt In der Ostschweiz ist der Trend sehr unterschiedlich, was genau ausgeliehen wird. In Appenzell steht Playmobil ganz oben auf der Liste. «Im Zusammenhang mit Corona sind es aber auch vor allem Lern- oder Familienspiele», sagt Beatrice Manser. Während sich der Trend in Gossau nach der Jahreszeit richtet. «Im Winter waren es etwa Puzzles, jetzt sind es die Aqua-Spiele, die total gefragt sind», sagt Agi Sutter. Während die Gossauer lieber im Winter puzzeln, hält der Trend in St. Gallen derzeit an. «Die Nachfrage nach Puzzles ist derzeit besonders gross», sagt Beatrice Carrera. «Es ist verrückt.» (ibi)

Die Ludothek im thurgauischen Bürglen gehört zu einer der kleineren Spieleausleiher der Ostschweiz. Derzeit haben sie geschlossen. Der Grund: Sie konnten noch nicht auf eine Online-Ausleihe umstellen. «Wir waren das gerade am Planen und Vorbereiten, aber die derzeitige Krise kam uns zuvor», sagt Vorstandsmitglied Nadia Schär. Das Sortiment kann noch nicht online angeschaut werden, was eine Reservation schwierig mache. «Zwei unserer Mitarbeiterinnen sind aber gerade dabei, alles akribisch zu fotografieren und eine Beschreibung zu erstellen.»

Auch bei ihnen gilt: die Ausleihdauer wurde verlängert. Zudem ist das Team dabei, einen Plan zu erstellen, wie man mit den Rückgaben vorgehen soll. «Wir müssen die Sachen desinfizieren, die Frage ist nur wie», sagt Schär. Eine Idee gibt es bereits:

«Wir überlegen, eine Wanne aufzustellen und beispielsweise das Playmobil darin zu waschen.»

Die kleine Ludothek kämpft aber noch mit einem anderen Problem. Aufgrund der Schliessung fehlen die Einnahmen, über die sich die Ludothek hauptsächlich finanziert. «Im Vergleich zu ähnlich grossen Ludotheken, geht es uns verhältnismässig noch gut», sagt Schär. «Aber wir merken es.» Doch auch hier gebe es Unterstützung aus der Bevölkerung. «Viele haben uns am letzten Tag unserer Öffnung gesagt, wie dankbar sie sind, dass es uns gibt. Einige haben uns auch schon Spenden zukommen lassen», sagt Schär.

Doch auch Puzzles oder Lernspiele sind während der anhaltenden Coronapandemie gefragt. Bild: Boris Burkhardt

Auch die Ludothek in Frauenfeld kämpft mit ähnlichen Problemen. Das Team würde gerne eine Online-Reservation anbieten, doch die Website ist noch nicht auf dem neuesten Stand. «Das ist bei uns zwar schon in Planung, aber die derzeitige Krise kam uns einfach zuvor», sagt Bettina Baltensperger, Mitglied des Vorstands der Ludothek Frauenfeld. Auch haben sie nicht genügend Platz, um einen unbegleiteten Abholservice anzubieten wie die Ludothek in St.Gallen.

Und für einen Lieferservice ist das Einzugsgebiet zu gross. «Uns bleibt zu hoffen, dass wir bald wieder öffnen dürfen», sagt Baltensperger. «Ganz untätig ist das Team dennoch nicht, nun werden Arbeiten erledigt, für die meist keine Zeit bleibt. Wichtige Informationen, auch zum Service-Angebot, ist für interessierte Kunden auf der jeweiligen Ludothek-Homepage nachzulesen.»

Die Ludothek in Appenzell hat einen ganz anderen Ansatz gefunden. Dort können Kunden eine Anfrage für Spiele per Mail machen, aber nicht abholen. Denn nach einer Rücksprache werden die Spielsachen durch die Teammitglieder der Ludothek ausgeliefert. «Wir sind etwas kleiner als St.Gallen», sagt Beatrice Manser von der Ludothek Appenzell, daher können sie aufgrund der Platzverhältnisse keinen unbegleiteten Abholservice anbieten. Durch die Auslieferung kommen die Spielsachen dennoch zu manch einem gelangweilten Kind ins Haus.